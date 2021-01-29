Немецкий регулятор допустил возможность производства российской вакцины в ЕС

Москва, 28 января. Новость о том, что немецкий Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) активно контактирует с российской стороной по заявке о регистрации нашей вакцины в странах Евросоюза, была с удовлетворением встречена в комитете Госдумы по охране здоровья. Об этом ФАН узнал у первого заместителя председателя думского комитета Федота Тумусова.

«Это очень хорошо, что Европа готова признать ее и начать производить. На самом деле это абсолютно правильное действие, — отметил российский парламентарий. — Никакой политики тут нет — это только безопасность людей и спасение, можно сказать, всего человечества. Поэтому наша вакцина шагает и по всей стране, и по всему миру».

Директор PEI Клаус Цихутек, подчеркнув, что вакцина должна соответствовать требованиям ЕС, выразил надежду на скорейшее появление в Европе структур для ее производства.