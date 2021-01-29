Борьба с терроризмом станет новым шагом в нормализации отношений Израиля и Судана

Тель-Авив, 29 января. Министр разведки Израиля Эли Коэн назвал борьбу с терроризмом общей целью еврейского государства и Судана, пишет издание Raialyoum.

По его словам, Тель-Авив и Хартум договорились вместе противостоять радикально-исламистским группировкам на территории Ближнего Востока и Северной Африки.

В особенности Эли Коэн отметил роль Тегерана в поддержке организации «Хезболла», которую еврейское государство считает террористической. Он заявил, что Иран является первой страной, «финансирующей терроризм в мире».

«Судан и Израиль вместе будут вести борьбу против джихадистов с целью устранения всей инфраструктуры радикального ислама», — уточнил министр.

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что проект мирного соглашения с Израилем в ближайшее время рассмотрят представители Заксовета Судана. Министр разведки в свою очередь заявлял, что документ будет подписан в течение трех месяцев при посредничестве США.