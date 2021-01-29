Марианна Абравитова назвала главную причину популярности пластических операций

Даже самая красивая внешность не сделает вас интересным ни для самого себя, ни для окружающих. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт сообщила, что нынешний рост популярности пластических операций говорит о печальных изменениях в обществе.

«На сегодняшний день существует тревожная тенденция — люди не принимают себя такими, какие они есть. Нам все время хочется уйти в мир иллюзий. Мы себе неинтересны и пытаемся создать какую-то другую личность. Такие ложные ориентиры подстегивают дремлющие в нас психологические проблемы, а, возможно, и психические заболевания. Люди живут в плену фантазий, а пластическая хирургия процветает», — рассказала собеседница.

Марианна Абравитова указала, в чем именно заключается самая частая ошибка, которую допускают люди в погоне за мнимым счастьем.

«Почему-то считается, что нужно не изнутри себя переделывать, а обязательно снаружи, и тогда жизнь наладится. Очень многие девушки рассуждают именно так: «Вот сейчас я сделаю себе грудь большого размера и найду достойного мужчину». Если мы включим программу «Модный приговор», то там практически все говорят: «Сейчас я переоденусь. Вы меня преобразите, и теперь найдется моя вторая половинка». А ведь одно к другому не имеет абсолютно никакого отношения», — подчеркнула психолог.

Она привела конкретный пример того, как одна лишь красивая внешность не может изменить жизнь к лучшему.

«Допустим, вы превратили себя в самую красивую женщину на Земле, но остались такой же тупой, необразованной. Поговорить с вами не о чем. Даже если вы встретите мужчину, которому нужна только обертка, возможно, он на вас женится, но никакого счастья это вам не принесет. Ваш мужчина будет ходить налево. Дело в том, что семейный союз — это общение, выстраивание отношений», — объяснила эксперт.

В завершение Марианна Абравитова рассказала, что на самом деле может преобразить человека.

«В первую очередь нужно быть интересным самому себе. Тогда и окружающие начнут вас ценить. Если в вас нет глубины, то ее можно наработать. Для этого нужно общаться с людьми, которые вас обогащают в духовном, интеллектуальном и культурном плане», — резюмировала специалист.

Ранее психолог рассказала Федеральному агентству новостей о том, что 100 пластических операций китайской школьницы указывают на патологию.