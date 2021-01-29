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Марианна Абравитова назвала главную причину популярности пластических операций

Марианна Абравитова назвала главную причину популярности пластических операций

Даже самая красивая внешность не сделает вас интересным ни для самого себя, ни для окружающих. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт сообщила, что нынешний рост популярности пластических операций говорит о печальных изменениях в обществе.

«На сегодняшний день существует тревожная тенденция — люди не принимают себя такими, какие они есть. Нам все время хочется уйти в мир иллюзий. Мы себе неинтересны и пытаемся создать какую-то другую личность. Такие ложные ориентиры подстегивают дремлющие в нас психологические проблемы, а, возможно, и психические заболевания. Люди живут в плену фантазий, а пластическая хирургия процветает», — рассказала собеседница.

Марианна Абравитова указала, в чем именно заключается самая частая ошибка, которую допускают люди в погоне за мнимым счастьем.

«Почему-то считается, что нужно не изнутри себя переделывать, а обязательно снаружи, и тогда жизнь наладится. Очень многие девушки рассуждают именно так: «Вот сейчас я сделаю себе грудь большого размера и найду достойного мужчину». Если мы включим программу «Модный приговор», то там практически все говорят: «Сейчас я переоденусь. Вы меня преобразите, и теперь найдется моя вторая половинка». А ведь одно к другому не имеет абсолютно никакого отношения», — подчеркнула психолог.

Марианна Абравитова назвала главную причину популярности пластических операций

Она привела конкретный пример того, как одна лишь красивая внешность не может изменить жизнь к лучшему.

«Допустим, вы превратили себя в самую красивую женщину на Земле, но остались такой же тупой, необразованной. Поговорить с вами не о чем. Даже если вы встретите мужчину, которому нужна только обертка, возможно, он на вас женится, но никакого счастья это вам не принесет. Ваш мужчина будет ходить налево. Дело в том, что семейный союз — это общение, выстраивание отношений», — объяснила эксперт.

В завершение Марианна Абравитова рассказала, что на самом деле может преобразить человека.

«В первую очередь нужно быть интересным самому себе. Тогда и окружающие начнут вас ценить. Если в вас нет глубины, то ее можно наработать. Для этого нужно общаться с людьми, которые вас обогащают в духовном, интеллектуальном и культурном плане», — резюмировала специалист.

Ранее психолог рассказала Федеральному агентству новостей о том, что 100 пластических операций китайской школьницы указывают на патологию.

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