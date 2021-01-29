ФАН приглашает журналистов побороться за призы в конкурсе «Хорошие новости России»



Дважды в месяц ФАН проводит для журналистов и блогеров конкурс «Хорошие новости России», победители которого по традиции награждаются денежными призами. Конкурс призван поддержать талантливых авторов, которые освещают позитивные события, происходящие в нашей стране. Не секрет, что читателей чаще всего интересуют публикации на злободневные темы и сводка происшествий. Но учредители конкурса и журналисты, которые в нем участвуют, уверены, что хорошие интересные новости, которые не ужасают, а воодушевляют, есть. Публикации конкурсантов — прямое тому подтверждение. Одна из победителей прошлого конкурса «Хорошие новости России», корреспондент «Первого Ярославского областного телеканала» Дарья Коос рассказала, что побудило ее подать заявку на участие в этом состязании.

«Хорошие новости, как правило, зрителем и читателем игнорируются, хотя для меня не совсем ясна причина, почему. Но работать с позитивной информацией очень приятно. Сюжет, который выиграл — «В Ярославской области продолжает развиваться система реабилитации пожилых и людей с инвалидностью», я готовила с большим и светлым чувством. Это было очень интересно. Хочется, чтобы читатель и зритель тоже ощутил эту радость», — поделилась журналистка.

Дарья Коос считает, что общий негативный поток новостей необходимо как можно чаще разбавлять позитивными публикациями. Тогда у читателя и к ним возникнет интерес.

«Сложность в том, что глаз цепляет в первую очередь то происшествие, когда случилось какое-то ЧП. Надо публиковать как можно больше хороших новостей, делать акцент на них, чтобы приковать внимание читателя. Ваше издание как раз этим и занимается. Людей надо просто приучать к позитивной информации», — считает победительница.

Для этого ФАН приглашает региональных журналистов и блогеров принять участие в конкурсе «Хорошие новости России», который стартует 5 февраля. К состязанию принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в российских СМИ с 19 января по 4 февраля 2021 года. Ознакомиться с полным положением конкурса и скачать бланк заявки можно здесь. Победители будут определены по результатам читательского голосования с учетом мнения жюри. Денежное вознаграждение за первое место составляет — 30 тысяч, за второе — 20 тысяч и за третье — 10 тысяч рублей.

Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru до 4 февраля включительно.