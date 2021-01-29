Суд решил судьбу сторонников Навального, распространявших в Москве COVID-19

Суд отправил под домашний арест сторонников скандального блогера Алексея Навального: юриста ФБК (признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь, координатора штаба Навального Олега Степанова, брата блогера Олега Навального и участницу Pussy Riot Марию Алехину. Такая же мера пресечения избрана для главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой.

Находящимся под домашним арестом будет запрещено покидать жилье, общаться с кем-либо, кроме адвокатов, пользоваться Интернетом и всеми видами связи, за исключением экстренных ситуаций.

Ранее с требованием отправить фигурантов дела под домашний арест в Тверской суд Москвы обратилось следственное управление ГУ МВД Москвы. Материалы, касающиеся Любови Соболь, есть в распоряжении ФАН.

Ранее всем пятерым было предъявлено обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Дело было возбуждено после незаконной акции в Москве 23 января.

Кроме того, обвинение в вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции предъявлено главе региональных штабов Навального Леониду Волкову. Волков, который находится за границей, объявлен в розыск.

По версии следствия Леонид Волков призывал подростков участвовать в незаконной акции в поддержку Алексея Навального, что подтверждают результаты лингвистического исследования.

После незаконных митингов 23 января Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе за насилие по отношению к полицейским. Также ведется расследование о нарушении карантина по коронавирусу в Москве — по данным городских властей, в акции участвовали как минимум 19 человек, больных COVID-19. Об опасности нарушения карантина ранее ФАН рассказал депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.