Логика мести: Евросоюз не будет делится с Лондоном вакциной от COVID-19

События весны, когда пандемия коронавируса накрыла Европу, ярко продемонстрировали, что никакого единства даже перед лицом общей беды там нет. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Удар в спину

Европейский союз на фоне дефицита вакцин от коронавируса рассматривает вариант блокировки поставок препарата в Великобританию. Об этом сообщает газета Independent, ссылаясь на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля, которое оказалось в распоряжении редакции.

До этого компания AstraZeneca гарантировала Великобритании обеспечение вакциной. Однако отсрочила поставки препарата в Европейский союз, сославшись на более позднюю дату подписания контракта.

В ответ глава ЕС заявил об изучении экстренных мер для замораживания экспорта вакцин, включая препарат Pfizer, 40 миллионов доз которого приобрел Лондон. Этот заказ размещен на заводе компании в Бельгии.

«Я предложил это председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, таким образом, мы обязательно изучим эту возможность», — заявил Мишель.

Раскол Европы

Как отметил Дмитрий Родионов, это «ответка» на действия AstraZeneca, которая отсрочила поставки своей вакцины в Евросоюз, сосредоточившись на обеспечении британцев. Глобальная эпидемия, не имеющая аналогов в истории, уже раскалывает сам Евросоюз. Достаточно вспомнить события весны, когда они друг у друга маски воровали. Уже тогда было ясно, что будет драка за вакцину, как только та появится.

«А Британия, хочу напомнить, членом ЕС уже не является, потому Брюссель не обязан с ней ничем делиться. Если только в порядке равноценного обмена, который Лондон провалил. Конечно, тут действует и логика мести за Brexit. Напомню, ЕС с самого начала ставил Британии предельно жесткие условия выхода не для того, чтобы получить какие-то выгоды для себя, хотя и это тоже. ЕС старался вытрясти из Британии как можно больше, пока была возможность, при этом он хотел Великобританию наказать, чтобы другим неповадно было», — пояснил Дмитрий Родионов.

Впрочем, заметил эксперт, Лондон также использовал эту логику, активно шантажируя Брюссель. С тех пор они ведут себя как бывшие муж и жена, которые вроде как уже разведены, но при каждом удобном случае продолжают выяснять отношения. Коронавирус действительно вскрыл многочисленные язвы, которые изнутри разлагали европейское сообщество. События весны ярко продемонстрировали, что никакого единства даже перед лицом общей беды там нет.

«Наглядной была и их реакция на российскую помощь Италии. В чем нас только не обвиняли! А как они сопротивлялись проникновению нашей вакцины в ЕС, когда ее захотела Венгрия, ставив все мыслимые преграды на пути ее дальнейшего распространения в Европе. Кстати, что британцы, что европейцы могли бы давно восполнить пробелы в запасах вакцин при помощи России, но ведь они не пойдут на это. Гордость не позволит. Или Big Pharma, которая своей клиентурой ни с кем не поделится, даже если сама не сможет обеспечить ее — как собака на сене», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее ФАН разобрался, чем различаются три российские вакцины и почему усилия отечественных ученых, как кажется на первый взгляд, направлены в различные стороны, вместо того чтобы концентрироваться на одной перспективной вакцине.