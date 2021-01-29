Донбасс сегодня: разрыв мины в стволе привел к потерям в ВСУ, морпехи торгуют позициями

Донбасс, 29 января. ВСУ обстреляли ДНР из тяжелых минометов. Инцидент в морской пехоте украинской армии привел к массовым потерям. Иностранные журналисты участвуют в провокациях армии Киева против ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские вооруженные формирования трижды открывали огонь по населенным пунктам ДНР. На донецком направлении звучало только стрелковое оружие, на мариупольском — тяжелые 120-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы. Как уточняют в оборонном ведомстве республики, минометный обстрел осуществили военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Исходя из последних отчетов миссии ОБСЕ и данных разведки ДНР и ЛНР, украинские силовики продолжают наращивать группировку в Донбассе, стягивая военную технику к линии разграничения. ВСУ ведут активную работу по инженерному дооборудованию позиций и минированию местности вблизи мест дислокации, включая и населенные пункты, что ставит под угрозу мирное население.

В стволе миномета ВСУ взорвалась мина

В передовых подразделениях морской пехоты восточной оперативно-тактической группировки ВСУ — множественные потери. По данным разведки ДНР, в 503-м батальоне 36-й отдельной бригады морской пехоты недавно произошел инцидент при проверочных мероприятиях по боеготовности минометных расчетов.

Силовики допустили взрыв 120-мм мины в стволе орудия. Получили ранения различной степени тяжести сразу пять морских пехотинцев. Командир бригады приказал провести расследование инцидента, но обвинил самих пострадавших в членовредительстве ради получения выплат по ранению и вывода из зоны ООС.

Морпехи ВСУ готовятся к продаже позиций сменщикам

В другой бригаде морской пехоты ВСУ — 35-й отдельной ОБрМП — комбриг во время инспектирования позиций 18-го батальона в районе Новгородского отдал неформальный приказ командиру батальона подготовить позиции к продаже подразделениям готовящейся на смену 35-й бригаде 58-й отдельной мотопехотной. При отказе прибывших военных платить за предоставление оборудованных блиндажей, окопов и других фортификационных сооружений комбриг приказал привести их в негодное для несения службы состояние.

В районе дислокации других подразделений бригады морпехов в Новолуганском силовики активно «сеют» противопехотные мины. Но делают это «защитники» Украины не для обороны — для продажи карт минных полей сменщикам из 58-й мотопехотной бригады.

Местные жители, понимая, что минирование угрожает их здоровью и жизням, обратились с жалобами в местную администрацию, которая смогла отстоять права людей и привлечь сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины к разминированию местности. Планы по обогащению морпехов ВСУ были сорваны.

Иностранные журналисты готовят материалы по дискредитации ЛНР

Журналисты иностранных изданий France Press, France-24 и Associated Press прибыли в зону ответственности оперативно-тактической группировки «Север», сообщает управление Народной милиции ЛНР. Корреспонденты распределены для работы в зонах ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой и 92-й отдельной механизированной бригад ВСУ. Курируют их деятельность офицеры 74-го центра информационно-психологических операций сил спецопераций украинской армии.

По данным разведки ЛНР, цель задействования иностранной прессы в зоне конфликта — создание постановочных материалов для дискредитации боевых подразделений республики и обвинения их в срыве перемирия. Исходя из полученной информации, в оборонном ведомстве ЛНР не исключают проведение противником огневых провокаций в ближайшее время.