Пороховая бочка Африки: жители Чада выступили против шестого срока президента Деби



В преддверии намеченных на 11 апреля выборов в Республике Чад наблюдается резкое повышение протестной активности.

Жители страны все больше выражают недоверие действующему президенту Идрису Деби, захватившему свой пост 30 лет назад в ходе вооруженного госпереворота. Однако это не останавливает главу республики, которому явно симпатизирует Франция, от выдвижения собственной кандидатуры на шестой срок подряд, что выводит из себя местное население.

Международная редакция Федерального агентства новостей (ФАН) рассказывает о ситуации в Чаде и кризисе в правительстве Идриса Деби.

Президентские выборы

Голосование за главу Республики Чад состоится 11 апреля 2021 года. С 11 февраля по 2 марта претенденты должны подать документы в Верховный суд на рассмотрение. За месяц до первого тура ведомство опубликует список зарегистрированных кандидатов.

На пост президента страны может претендовать мужчина или женщина, которые отвечают следующим требованиям:

— быть чадцем по рождению и не иметь иного гражданства;

— не моложе 45 лет;

— обладать всеми гражданскими и политическими правами;

— иметь хорошее физическое и психическое здоровье;

— быть высоконравственным;

— проживать на территории Республики Чад.

Кандидаты также должны внести залог, размер которого установлен в ст. 131 Избирательного кодекса и составляет 25 000 000 франков (46 121 доллар США). Если претендент на высшую должность состоит на службе в Силах обороны и безопасности, он должен подать в отставку.

Избранным президентом считается кандидат, набравший абсолютное большинство голосов в первом туре. В случае необходимости второго тура он проводится между двумя лидерами предыдущего этапа электорального процесса. Победу одерживает тот, кто наберет большее количество голосов. Новый мандат президента вступает в силу по истечении срока действующего.

30 лет у власти

Несмотря на то, что Чад по своей форме — классическая президентская республика, фактически страна является авторитарным государством. С момента прихода к власти в 1990 году политический курс задает исключительно действующий президент Идрис Деби и его правящая партия «Патриотическое движение за спасение» (MPS).

Военная и политико-административная элита формируется из этноса загава, к которому принадлежит сам Деби, горан и чадских арабов-шоа. Ключевые посты при этом занимают люди из ближайшего окружения главы государства,что позволяет сконцентрировать всю власть в руках нынешнего президента Чада и его клана.

Тем не менее сам Деби уже на протяжении многих лет испытывает серьезный кризис легитимности правления. Начиная с середины 2000-х, Чад пережил несколько гражданских войн и локальных конфликтов, в которых участвовали силы президента и формирования оппозиции.

Фигуру Идриса Деби негативно воспринимают как на юге страны, в частности в столице Нджамене, так и на севере. Кризис безопасности, ухудшающаяся социально-экономическая обстановка, коррупция и злоупотребление властью — одни из немногих причин, почему народ выступает против чадского президента.

В преддверии съезда правящей партии MPS, запланированного на 6 февраля, нет сомнений, что Деби вновь намерен баллотироваться на предстоящих президентских выборах 2021 года. «Патриотическое движение за спасение» (MPS) уже подтвердило, что кандидатуру Деби они будут выдвигать в качестве кандидата на пост главы государства.

Однако в этот раз ситуация в Чаде накалена настолько, что действующий президент рискует вновь столкнуться с недовольством населения.

Народ против выборов

На днях представители партии «Национальный союз за демократию и обновление» (UNDR) осудили правительство Деби за использование карантина по COVID-19 в личных интересах. Пресс-секретарь UNDR Ларинг Бау опубликовал официальное заявление, в котором раскритиковал ограничительные меры. Он утверждает, что они введены для пресечения деятельности антиправительственных объединений и оппозиционных партий.

«Чрезвычайное положение, которое продлится до марта, — это политический маневр правительства. Любые собрания независимых фракций и гражданского общества запрещены», — возмутился представитель UNDR.

Отсутствие в стране официально признаваемой оппозиции, равно как и скрытые гонения на нее под видом мер предосторожности от COVID-19,могут сыграть плохую службу для нынешнего режима. К примеру, против кандидатуры Деби уже высказались гражданские движения, такие как LeTemps, призвавшее заблокировать выдвижение президента, и Transformateurs, объявившее о проведении 6 февраля мирного протестного марша в столице Чада.

Любопытно, что лидер Transformateurs Сюксе Масра, который выступает за смену власти через отставку нынешнего президента, теоретически мог бы составить конкуренцию Деби. Более того, он явно стремится к этому, набирая политические очки. Однако поправки 2018 года в конституцию страны, установившие возрастной ценз от 45 лет для участников предвыборной гонки, лишили 38-летнего «народного трибуна» такой возможности.

В этой ситуации видимую конкуренцию Деби могут составить только прошлые кандидаты в президенты, например, председатель Национального союза за демократию и обновление (UNDR) и депутат Национальной ассамблеи Салех Кебзабо. Однако против него чадская юстиция выдвинула обвинения «за подстрекательства к нарушению общественного спокойствия», что небезосновательно расценивается как попытка не допустить Кебзабо до участия в выборах.

Еще один кандидат — Лаукен Курайо Медард, по данным СМИ, был арестован чадскими властями на границе с Камеруном в феврале 2020 года. Его нынешнее местоположение неизвестно.

Силовые методы Деби

В условиях отсутствия гражданского мира и консенсуса в Чаде не исключено, что правительство Деби попытается использовать силовые рычаги решения проблем. Нужно понимать, что текущий режим, обладая полнотой власти в стране, традиционно выступает защитником и одним из самых преданных агентов французского влияния в Сахеле.

Данную ситуацию неоднократно отмечали гражданские движения оппозиции, которые видят происходящие в стране негативные тенденции.

«Во время 30-летнего правления Идриса Деби Чад не прогрессировал по сравнению с другими странами, не использовал огромные экономические возможности. Мафиозная система, установленная при поддержке Франции, принесла лишь печаль и запустение», — говорится в пресс-релизе LeTemps.

Париж в свою очередь выступает гарантом сохранения власти чадского президента, залог стабильности которого — военная и финансовая помощь Франции. Ввиду этого есть вполне реальный сценарий вмешательства иностранных сил в случае возникновения настоящей угрозы нынешнему режиму африканского государства.

Еще одним силовым «козырем» правительства Деби могут стать незаконные вооруженные формирования, связанные с международными террористическими организациями. На днях издание Defense News Nigeria обвинило власти соседнего Чада в поддержке радикальной исламистской группировки «Боко Харам»1. Официальные лица Нигерии неоднократно просили чадское руководство разобраться с лагерями боевиков на их территории. Но политики в Нджамене просто закрыли глаза на эти воззвания.

Также Идрис Деби сыграл заметную и крайне негативную роль в происходящем на территории соседней страны — Центральноафриканской Республики. Именно в Чаде после неудачной попытки госпереворота в 2001 году скрывался Франсуа Бозизе, тогда еще глава Генштаба ЦАР. В марте 2003 года ему все же удалось захватить власть, чему поспособствовали чадские наемники.

Иностранные боевики присутствовали в бандформированиях, которые под управлением Бозизе пытались сорвать прошедшие 27 декабря 2020 года всеобщие выборы в ЦАР. Доказательства участия чадских наемников в бесчинствах боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) обнародовали в Сети. И не исключено, что эти же радикалы могут за счет правительства Деби вернуться в Чад для подавления протестной активности.

IMAGES DU JOUR: Des soldats tchadiens combattant aux côtés des rebelles de la CPC.

QUE LE TCHAD LAISSE LA RCA TRANQUILLE pic.twitter.com/TpeSu3WeBH — Fabius TAMPON (@TamponFabius) January 24, 2021

В ожидании протестов

Таким образом, предстоящие президентские выборы в Чаде,скорее всего, станут катализатором дальнейшей социальной напряженности и обострений политической ситуации на фоне проблем с безопасностью и ухудшающимся экономическим положением. Последние годы правления Идриса Деби сопровождаются регулярными сообщениями об ухудшении обстановки в стране. Это связано со склонностью стареющего президента к авторитаризму и активизацией террористических формирований.

Чем ближе дата намеченных выборов, тем острее проявляются противоречия в самом Чаде. Ранее международная редакция ФАН сообщала об арестах журналистов под предлогом «нарушений правил комендантского часа» в Нджамене. Эти и другие события в преддверии намеченного на 6 февраля протестного марша могут еще больше настроить народ против действующего президента, захватившего власть силой еще 30 лет назад.

1 Организация запрещена на территории РФ.