Китайская мафия поставляет ягуаров из Боливии в дорогие рестораны

Международные криминальные группировки, состоящие из граждан Китая, контролируют браконьерское истребление ягуаров в Боливии. О результатах расследования сообщили некоммерческая организация Международная лига Земли (ELI) и Международный союз охраны природы и природных ресурсов (IUCN).

Китайские группировки сконцентрированы в боливийских департаментах Санта-Крус и Бени. Грузы вывозятся по воздуху, с использованием коммерческих или грузовых рейсов. В большинстве случаев нелегальные торговцы подкупают представителей полиции или таможни.

Доступ к частям ягуаров, которые находятся в незаконном товарообороте, ограничен. Граждане КНР, которые проживают в Боливии, отправляют большую часть своей добычи в Азию. Однако расследование показало, что мясо ягуаров нелегально продается в некоторых ресторанах в Боливии. Истребление ягуаров для употребления в пищу было запрещено резолюцией Министерства окружающей среды и водных ресурсов Боливии только в апреле 2020 года.

Для того, чтобы выйти на торговцев мясом и костями ягуаров, необходимо пройти несколько этапов. Первые контакты осуществляются через социальные сети, например китайский мессенджер WeChat. При непосредственной встрече торговцы показывают лишь малую часть своих товаров. Часто группировки скрываются под видом легального бизнеса, например ресторанов и магазинов.

Торговлю дикими животными контролируют не отдельные лица, а международные криминальные организации. Агенты ELI узнали, что китайская мафия на территории Боливии управляет подпольными казино, занимается отмыванием денег, контролирует кокаиновый бизнес, а также торговлю дикими животными. В ходе расследования были выявлены имена и фотографии членов по крайней мере трех криминальных группировок, которые состояли из китайцев. Одной из таких криминальных группировок оказалась Путяньская банда, связанная с фуцзяньской мафией в Гонконге.

Популяция ягуаров когда-то существовала повсеместно от юго-запада США до Аргентины. По данным Программы по окружающей среде ООН на 2018 год, на сегодняшний день на воле осталось всего лишь 64 тыс. особей, из которых почти 90% находятся на территории Амазонии, в первую очередь в Бразилии.

Кроме сельскохозяйственной и городской экспансии, причиной вымирания ягуаров стал рост браконьерства с целью торговли, запрещенного по всему миру. Продажа медицинских продуктов из частей ягуара, когтей, туши, гениталий, жира и прочих частей продолжает расти, несмотря на запреты. Кроме того, клыки ягуара продаются вместо тигриных клыков.

По данным ELI, рост торговли ягуарами был связан с сокращением популяции тигров в Азии вкупе с увеличением спроса в Восточной и Юго-Восточной Азии и все большим китайским присутствием в Латинской Америке. Бум охоты на ягуаров в лесах Боливии пришелся на 1970-е годы, когда браконьеры гонялись за этими животными ради их шкур. В 2013-2018 годах торговля частями ягуаров вновь пошла в рост. За это время браконьеры убили 171 ягуара, но теперь уже ради их клыков и прочих частей.

В 2018 году таможенная полиция КНР конфисковала 119 клыков из Боливии. В большинстве случаев торговцы маскируют клыки под брелоки, ожерелья, прячут их в шоколаде и бутылках вина. Клык ягуара по размеру можно сравнить со смартфоном, поэтому осуществить контрабанду частей этого животного довольна легко. Контрабандисты чаще всего перевозят по одной части. Например, некоторые провозят клыки по нескольку раз. Также есть люди, которые едут в Боливию по работе и возвращаются оттуда с «сувениром».

По некоторым подсчетам, незаконная торговля ресурсами дикой природы дает доход в 19 млрд долларов в год во всем мире. Торговцы в Боливии продают клыки ягуаров примерно за 100-150 долларов за одну штуку. В Китае цена за клык может достигнуть 5000 долларов.

Инфраструктурные проекты оказались одной из главных причин, которые вели к росту браконьерства в Боливии — так, объемы незаконной охоты выросли в 2015 году вследствие политики правительства тогдашнего президента Эво Моралеса по привлечению инвестиций. Для браконьеров открываются новые способы добраться до диких животных, которые обитают в боливийской Амазонии. Один из таких путей — строительство трассы на территории коренных народов Боливии, где расположен Национальный парк Исиборо-Секуре, в котором обитают ягуары.

В период с 2014 по 2019 года власти Боливии обнаружили 760 клыков, что соответствует примерно 200 ягуарам. С 2019 года новых конфискаций частей ягуара не было, сообщает прокуратура Боливии.

Bolivia: 185 #jaguar fangs, 3 leathers, 1 vest & 1 African #leopard sack seized in largest ever #wildlife haul, 2 sent to prison https://t.co/kluY1ySoM4 via @AmaliaCabildeo #WildlifeTrafficking #WildlifeCrime#BigCats #PredatorsUnderThreat #WorldWildlifeDay #WWD2018 pic.twitter.com/0uNsgo0WEU