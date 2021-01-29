Психолог Абравитова объяснила 100 пластических операций школьницы из Китая патологией

У жителей Южной Кореи и Китая появилась новая традиция — делать своим детям пластические операции. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Собеседница ФАН прокомментировала историю китайской школьницы. За три года ученица сделала сотню пластических операций и не намерена останавливаться. Началось все с того, что сверстники дразнили и убеждали 13-летнюю девочку, будто у нее слишком маленькие глаза и большой нос.

«Это упущение со стороны родителей. Они не вложили девочке чувство собственного достоинства, высокой или хотя бы адекватной самооценки. Вследствие этого, чужое мнение так сильно на нее повлияло. Адекватного ребенка сверстники не доведут. Он не будет так остро реагировать», — сообщила эксперт.

Абравитова указала и на других участников истории, которых, по ее мнению, также нельзя назвать непричастными.

«Учитывая, что уже сделано 100 операций, то можно говорить о достаточно серьезной патологии в данном случае. Я бы советовала этой девочке обратиться к психиатру. Да и сами врачи, если бы были адекватными, то убедили девочку остановиться. Однако они потакают подростку, который еще не может отвечать за свои решения. Я считаю, что таких людей надо отдавать под суд», — отметила специалист.

Такое пристрастие к изменению внешности вовсе не носит единичный характер, заметила психолог.

«Такая тенденция сейчас есть. Как раз Южная Корея, Китай повально этим увлечены. Так, в Корее сразу после рождения малыша родители открывают счет в банке и регулярно откладывают деньги. Это делается для того, чтобы, когда ребенку исполнится 18 лет, оплатить его пластические операции», — подытожила Марианна Абравитова.

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