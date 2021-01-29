«Не рекомендую принятие алкоголя»: советы кардиолога переболевшим COVID-19 сердечникам

Как известно, наличие сердечно-сосудистых заболеваний повышает риск неблагоприятных исходов COVID-19. Коронавирус способен негативно влиять на сосудистую систему, а также поражать сердце.

Так называемым сердечникам, которые перенесли коронавирус, сложно восстановиться. Корреспондент ФАН взял несколько советов у военного врача-кардиолога Владимира Хорошева о том, как восстановиться после болезни и какие профилактические меры нужно принять.

Чтобы минимизировать последствия поражения артерий и их артериальных капилляров коронавирусной инфекцией, кардиолог советует улучшать реологические свойства крови.

«Нужно принимать препараты, улучшающие текучесть крови, таким препаратом является аспирин во всех его проявлениях (Кардиомагнил, Тромбо АСС). После перенесенной болезни эти препараты нужно принимать не время от времени, а постоянно», — рассказал собеседник ФАН.

Также врач советует избегать переохлаждения и перегревания.

«Я настоятельно рекомендую избегать ознобления. Ни в коем случае нельзя допускать охлаждения ног во время пасмурной погоды. Это может привести к сужению артериальных капилляров кожи. В коже уменьшается объем протекаемой крови в результате сужения капилляров и из-за ознобления в том числе, там скапливается большое количество недоокисленных продуктов», — объяснил Владимир Хорошев.

Для того чтобы этого не допустить, важно соблюдать простые, но важные правила: носить непромокаемую обувь, которая спасет ноги от холодной влажности, а в дальние прогулки в прохладную погоду носить с собой термос с горячим напитком.