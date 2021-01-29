Топ-7 самых экстремально тюнингованных автомобилей

Тюнинг автомобилей предполагает не только изменение внешнего облика транспортного средства, но и техническое усовершенствование. В подборку ФАН вошли семь самых экстремально тюнингованных по всем параметрам машин.

Porsche 911 Turbo GTstreet R

За основу этой модели был взят автомобиль Porsche 911 Turbo S. От предыдущей версии эта отличается наличием обвеса, активным задним крылом и более мощным двигателем. На колесах суперкара установлены 20- и 21-дюймовые легкосплавные диски спереди и сзади.

Автомобиль может развивать мощность 640 лошадиных сил, но особо требовательным заказчикам производитель обещает «раскачать движок» до 720. На этой машине можно разогнаться до скорости 200 километров в час чуть больше, чем за две секунды. Стоит такая модель сейчас около 20 миллионов рублей.

Hennessey Venom F5

Гиперкар был представлен публике в рамках выставки тюнинга SEMA в Лас-Вегасе. По мнению создателей, Venom F5 получил самый мощный двигатель в истории серийных машин.

В отделке использовались только натуральная кожа и углепластик. Из них изготовлены в том числе каркасы кресел и мультифункциональный руль, по форме напоминающий штурвал.

Цена такого автомобиля — не меньше 154 миллионов рублей.

Toyota C-HR R-Tuned

Скромный на вид кроссовер может с легкостью поучаствовать в гонках. До 100 километров в час он разгоняется всего за три секунды.

Это классический пример, когда тюнинг коснулся в основном технических характеристик. Кованые шатуны и поршни, впускные клапаны из нержавеющей стали, гоночные пружины. Машина оснащена 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Toyota Prius 8

Самый популярный японский гибрид, по мнению специалистов, является весьма удачной моделью. Все поколения оснащены системой воздушного охлаждения батареи, а конкретно эта дополнилась более мощным мотором.

Двигатель после тюнинга стал развивать мощность до 1000 лошадиных сил, а чтобы из-за скорости не разорвало кузов машины, производители его как следует усилили. Расстояние в 400 метров этот автомобиль преодолевает за восемь секунд.

Ringbrothers Unvell Amc Javelin

Модель 1972 года благодаря тюнингу преобразилась почти до неузнаваемости и стала одним из лучших спорткаров в мире. Добавив к мотору более мощный компрессор, создатели увеличили скорость автомобиля до 1080 лошадиных сил.

Оригинальные передние крылья были практически полностью удалены и заменены изготовленными на заказ деталями из углеродного волокна. Также было заменено шасси, включая геометрию передней и задней подвески и рулевое управление.

Plymouth Radial Truck

Взяв за основу модель пикапа 1939 года тюнеры сделали из него что-то вроде ретро-самолета. Помимо внешнего дизайна с использованием алюминиевых деталей, в машине установлен радиальный двигатель, благодаря которому мощность выросла до 300 лошадиных сил.

Chevrolet Camaro ZL1

Американский суперкар показался публике в 2017 году. Обновленный двигатель развивает мощность 1014 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за три секунды и развивать максимальную скорость 349 километров в час.

Внешне новый Camaro отличается от стандартного 20-дюймовыми колесами, наклейками на боковинах, карбоновым капотом и небольшим спойлером. Цена такой машины — почти восемь миллионов рублей.

Напомним, с 1 февраля 2021 года в России вступят в силу поправки в закон о тюнинге. Теперь российских автовладельцев обяжут согласовывать каждое дополнение в конструкции машин. Разрешение на тюнинг будут выдавать региональные испытательные лаборатории. Во Всероссийском обществе автомобилистов уже прокомментировали изменения, посчитав их ограничивающими права автовладельцев.