Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал ФАН, чем для Киева обернется введение новых санкций против России. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), касающееся новых санкций против Москвы. Под санкции попали российские юридические и физические лица, списки которых засекретили.

По мнению известного украинского политика Алексея Журавко, санкции, которые Киев в очередной раз вводит против России, бьют в первую очередь по экономике Украины. Это значит, что бедственное положение украинских граждан становится все хуже. Киев и рад бы не вводить санкции, но не может, поскольку Украина в ее нынешнем виде — это антироссийский проект Запада, от которого его кураторы не намерены отказываться, говорит политик.

«Зеленский вводит новые санкции против России, потому что это от него потребовали его западные кураторы, — подчеркивает Журавко. — Украина все последние годы была и дальше будет проектом «Анти-Россия». Запад ни за что не оставит Россию в покое. Поэтому, независимо от политической жизни самой Украины, она так и останется антироссийским проектом, фактически — тараном. Кураторам Киева необходимо вывести антироссийскую истерию и агрессию на новый уровень. Так что Украина воюет не с Донбассом, а с Россией».

При этом никакого влияния на Россию и на российскую экономику украинские санкции, естественно, не окажут, уверен собеседник ФАН.

«Конечно, пытаться наказать санкциями Россию — это шизофрения. На Россию это никак не повлияет, а вот у самой Украины проблемы будут. Все антироссийские санкции ударят в первую очередь по Украине и ее гражданам», — говорит он.

Журавко напомнил, что антироссийская политика Киева уже привела к тому, что Украина теряет собственные отрасли, в которых когда-то была сильна. Киев вынужден закупать российский картофель, мясо, даже сало, не говоря уже о нефтепродуктах и других энергоносителях, отмечает политик.

Но терпение Москвы не безгранично, предупреждает Журавко, так что это «дерганье за усы» может кончиться для Киева плохо.

«Кому Зеленский и его компания хотят сделать хуже, непонятно. Если это продолжится, они так всех обозлят, что в ответ получат такие санкции, от которых вся Украина вздрогнет», — предупреждает Алексей Журавко.

В постсоветские годы отношения между Россией и Украиной не были безоблачными: были и пограничные инциденты, и газовые споры. Однако после воссоединения Крыма с Россией и начала гражданского конфликта на востоке Украины в 2014 году отношения между Киевом и Москвой стали просто враждебными.

Украина отказалась признать законность воссоединения Крыма с РФ, хотя Москва неоднократно подчеркивала соответствие этого акта и международным, и украинским законам. Киев также обвинил Москву во вмешательстве в военные действия в Донбассе, хотя никаких доказательств этого представлено так и не было. Москва отрицает все обвинения Киева. Российские власти неоднократно заявляли, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, и что Москва заинтересована, чтобы Украина как можно скорее преодолела политический и экономический кризис.