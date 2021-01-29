Елена Панина: Европе пора избавиться от антироссийских фобий

Россия и Европа должны вернуться к позитивной повестке и наращивать торгово-экономическое взаимодействие, заявил наш президент Владимир Путин, выступая на «давосской неделе». Однако это требует честности и избавления от фобий и проблем прошлого для достижения позитивного этапа отношений, подчеркнул российский лидер.

Если смотреть на показатели, то торговый оборот только между РФ и ЕС, куда входят не все европейские страны, в 2019 году составил 277,796 млрд долларов. Экспорт российской продукции был равен 189,166 млрд, а импорт товаров из стран Старого Света — 88,63 млрд. То есть Россия заработала чуть более 100 млрд долларов.

Основную часть российского экспорта пока занимают сырьевые ресурсы. Однако пандемия новой коронавирусной инфекции предоставила возможность продемонстрировать Европе, что Россия может быть вполне себе конкурентной и на рынке высоких технологий.

Так, Венгрия уже заключила контракт на приобретение двух млн доз российской вакцины «Спутник V». Ведутся переговоры о ее производстве в Германии, что в январе в ходе разговора обсуждали Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель.

Многие европейские политики и бизнесмены понимают, что долгосрочное торгово-экономическое взаимодействие ЕС и РФ — это стратегический вопрос, имеющий геополитическое значение. На днях об этом открыто сказал глава «Германо-российского форума» Маттиас Платцек. Он подчеркнул, что если Европа не наладит отношения с Россией, то окажется в «полном одиночестве» между двумя полюсами — Соединенными Штатами Америки и Китаем.

Данная перспектива должна заставить определиться государства-члены Евросоюза, бóльшая часть из которых все-таки выступает за диалог с Москвой.

Так, пора уже взяться за ум Польше, представляющей себя этаким «непотопляемым авианосцем» США и пытающейся торпедировать проект «Северный поток — 2». Поляки могут в этом случае сами получить такую пробоину, от которой их страна уже не оправится.

География и культура связала Европу и Россию в единое целое. Нам необходимо быть экономически сильными и культурно независимыми, сохранять традиционные ценности, чтобы отражать атаки международных цифровых гигантов, навязывающих свои правила и нормы. Это в интересах европейских государств, одним из гарантов суверенитета которых может выступить Россия.