У России пока еще есть время на замену Финляндии в вопросе поставок электроэнергии

Финляндия все больше смотрит в сторону возобновляемой и экологически правильной генерации. Об этом в комментарии ФАН заявила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Решение Финляндии

Финляндия хочет отказаться от поставок электроэнергии из России к 2035 году. Об этом свидетельствуют данные, которые размещены в плане финского оператора магистральных сетей Fingrid.

Так, согласно документу, три из четырех вариантов плана предусматривают такое развитие стратегии в энергосистеме страны. При этом оператор планирует взамен развивать солнечные и ветряные электростанции.

При этом Fingrid отмечает, что мощность ветряных электростанций поднимется до 10–22 гигаватт в следующие 15 лет. Морских и солнечных — 1–10 гигаватт и 3–6 гигаватт соответственно. Кроме того, один из планов, который содержится в документе, подразумевает еще и рост показателей экспорта электроэнергии для усиления интеграции со Швецией и Эстонией.

Здесь нет политики

Как отметила Анна Бодрова, в решении Финляндии точно нет политического следа, и это очень хорошо. Для России как для поставщика генерации потеря — со временем, естественно, — такого крупного потребителя, как Финляндия, станет ощутимым стрессом. Поэтому необходимо заняться вопросами поиска новых перспективных покупателей и перенаправления потоков генерации. На адаптацию есть время, и им нужно распорядиться с умом.

«Финляндия все больше смотрит в сторону возобновляемой и экологически правильной генерации, здесь Россия ничем помочь не может, потому что сама находится на первой ступени лестницы в «зеленую» генерацию. На разработку и реализацию плана Финляндии по возобновляемой электроэнергии потребуются серьезные финансовые объемы, экономика получит новый инфраструктурный проект будущего, что вполне отвечает долгосрочным целям государства. С точки зрения перспектив, тут все совершенно логично», — пояснила Анна Бодрова.

По ее словам, со временем России как крупному поставщику энергоресурсов придется адаптироваться к новым условиям, и было бы разумно начать заниматься этим уже сейчас.

В то же время комитет парламента Украины по вопросам энергетики одобрил инициативу о запрете на российскую и белорусскую электроэнергию. Импорт якобы способен навредить стране, считают в Киеве.