Лев Прыгунов: Для «офицера» Ланового вопрос чести был главным

Москва, 29 января. Известный советский и российский актер театра и кино Лев Прыгунов заявил ФАН, что его коллега Василий Лановой был прекрасным артистом и замечательным партнером.

Народный артист РФ в эксклюзивном интервью рассказал, каким он запомнит народного артиста СССР, который в ночь на пятницу скончался на 88-м году жизни.

«У меня немного сложная картина памяти о Василии Семеновиче, — признался Прыгунов. — Он был прекрасным артистом и совершенно замечательным, что очень редко бывает среди звезд, партнером. Я с ним довольно много вместе снимался. И для меня было удовольствием работать с Лановым».

Однако, по словам собеседника ФАН, они оба придерживались разных политических взглядов, потому что не всегда во всем сходились.

«Но это, естественно, не имеет никакого отношения к его таланту, — подчеркнул Прыгунов, которому сейчас 81 год. — Он великолепный артист. Я убежден, что эти два офицера (из культового фильма «Офицеры», где Лановой сыграл одну из двух главных ролей. — Прим. ФАН) перешли к нам из русской армии. Для них вопрос чести был очень важным и главным! Это лично для меня имеет большое значение».

Василий Лановой и Лев Прыгунов снялись вместе в восьми фильмах и сериалах (больше только у Григория Абрикосова — 9). Первый был снят в 1965 году («Иду на грозу»), а последний — в 2009-м («Дом на Озерной»).

Лановой — народный артист СССР, Герой Труда РФ и лауреат Ленинской премии. Он снялся в 85 фильмах и сериалах, среди которых, в частности, «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Война и мир», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс», «Алые паруса», «Анна Каренина», «Солярис» и другие…

В начале января Лановой вместе с женой — народной артисткой РСФСР Ириной Купченко — заразился коронавирусом, после чего несколько недель провел в больнице. Накануне его состояние резко ухудшилось, в результате чего он пережил клиническую смерть. В ночь на пятницу артист ушел из жизни.