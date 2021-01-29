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Украинские бизнесмены пожаловались на «фашистских полицаев» американскому послу

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Украинские бизнесмены пожаловались на фашистских полицаев американскому послу

Свыше 1,5 тысячи мелких предпринимателей прошли по Киеву маршем, проклиная местные власти за жадность и коррупцию, а затем униженно кланялись американскому послу и чиновникам ЕС. Вместе с униженными коммерсантами мок под январским дождем и корреспондент ФАН.

Пока колонна двигалась по Крещатику к зданию Конституционного суда, лидеры активистов рассказывали в мегафон о проблемах мелких предпринимателей Украины.

«Во время Второй мировой войны на оккупированной Украине были так называемые полицаи. Из рассказов своей родни по материнской линии я знаю, что полицаи были более жестоки, чем немцы. Вот мы идем до внешнего управления просить, чтобы они погрозили пальчиком нашим полицаям, которые правят сейчас в нашей стране. Чтобы полицаи опомнились и отцепились. Это не полиция диалога, а полицаи настоящие, которые издеваются над украинцами, издеваются над малыми предпринимателями. Чтобы им четко сказали, что нельзя трогать малых предпринимателей. И мы будем ходить к посольству США постоянно», — кричал в мегафон по ходу движения Сергей Доротич, глава ВГО «Союз защиты предпринимательства».

Марш возглавил грузовик с колонками, откуда доносились песни «Я приватный пидприемець» и «Скільки нас», однако по дороге к Конституционному суду машину задержали. Дальше ФОПовцы продолжили свое движение без машины с музыкой, однако находчивые граждане раздобыли колонки, которые катили в тележке на колесиках.

Украинские бизнесмены пожаловались на фашистских полицаев американскому послу

Примечательно, что о своих проблемах предприниматели рассказывали в основном по-русски. Во время одной из остановок это вызвало конфликт. Один из прохожих заявил активистам, что просить власть об одолжениях бессмысленно. Ему ответили, что он сам дурак. В процессе спора кто-то заговорил на мове, а кто-то ответил по-русски, и начался грандиозный скандал, в ходе которого спорщики обзывали друг друга «агентами Москвы» и рекомендовали «валить в свою любимую Россию».

В руках предприниматели держали государственные флаги и флаги «SaveФОП», футбольные дудки и плакаты с надписями: «Monopoly kills my business», «45 days of silence. Silence is violence», «Hear Us Now. Hear Our Voice», «Свiт Почуй #SaveФОП». Также в колонне был замечен красно-черный флаг запрещенной в России неонацистской организации «Правый сектор»1.

Возле здания Киевского городского совета протестующие кричали Виталию Кличко:

«Ганьба!»

Около 40 национальных гвардейцев, стоящих у киевской мэрии, никак не отреагировали на грозные крики предпринимателей.

Украинские бизнесмены пожаловались на фашистских полицаев американскому послу

С большим трудом по скользким от снега и льда киевским дорогам предприниматели дошли до посольства США. Под конец марша пришлось поторопиться, потому что оставалось всего полчаса до закрытия американского посольства.

Сергей Доротич подвел итоги марша в короткой речи возле здания дипмиссии.

«Мы передали обращение, теперь ждем реакции. Я думаю, что вы все понимаете, что наша акция показательная, чтобы привлечь внимание. Мы с вами прошли улицами столицы, показали серьезность намерений. Если потребуется, мы будем приходить сюда снова и снова. Все мы понимаем, что мы находимся под внешним управлением. Это может нравиться или не нравиться — но это факт.

Это факт, что власть слушается внешних партнеров, внешних кредиторов и не слышит украинский народ. И мы пришли туда, где принимаются решения, — к посольству США. Туда, где мы можем увидеть ответную реакцию, раз нас не слышат наши правители, которые уже стали полицаями для собственного народа. Такими же жестокими полицаями, как и во времена Второй мировой войны, которые уничтожали собственный народ хуже фашистов. Это правда. У нас правители, которые уничтожают нас хуже фашистов! Они служат кому угодно, только не нам.

И вот мы пришли сюда, чтобы просить в какой-то мере, чтобы мы имели будущее, чтобы государство Украина имело будущее. И чтобы украинцы стали хоть когда-нибудь независимыми. Нас кормят независимостью, мы ее празднуем, а кто из нас независимый? Мы от всего зависимы. От тарифов, которые нам навязывают, от налогов, которые нам навешивают, от кассовых аппаратов, которые нам придумывают. От давления внешнего управления мы зависим! А только с независимыми украинцами может быть независимая, сильная, мощная и непокоренная Украина! Поэтому мы тут.

И я хоть с чертом лысым буду договариваться, чтобы сберечь украинцев, сберечь Украину и сберечь каждое малое предприятие, которые обещали не трогать. Но начали опять с малых предприятий, как в 2010 и в 2015 годах. Поэтому буду бороться вместе с вами до победы, до сохранения упрощенной системы налогообложения малого предпринимательства Украины. Слава вам, вольные украинцы, которые здесь находятся здесь! Слава вам, непокоренным и несломленным!»

 — Кто вышел из посольства? Кому передали обращение? — спросили из толпы.

 — Вышел представитель, имени я не помню. Это был представитель посольства, потому что у него был бейджик на английском языке с именем. Он принял у нас обращение, ответ даст в телефонном режиме, потому что у них карантин.

 — Слова поддержки какие-нибудь вам передавал?

 — Нет, слова поддержки не передавал.

Напомним, на Украине акции протеста движения «SaveФоп» начались в декабре прошлого года. Коммерсанты требуют отмены закона об обязательном использовании кассовых аппаратов и сохранение системы упрощенного налогообложения и отчетности.

15 декабря произошла стычка между полицией и демонстрантами из-за попытки установить палатки возле здания парламента страны. Тогда были избиты несколько десятков человек, часть активистов была задержана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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