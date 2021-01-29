Поклонники Жанны Фриске устраивают на ее могиле странные ритуалы. Как выяснили работники кладбища, при помощи снега девушки пытаются приворожить возлюбленных. Одна из них даже специально приехала в Москву из Тулы с инструкцией: растаявший снег нужно добавить в суп своего избранника.

Потомственная ведьма Алена Полынь в интервью ФАН предостерегла девушек от таких ритуалов. По ее словам, ни могила Жанны Фриске, ни могила Юлии Началовой не подходят для обрядов по привороту.

«Они ходят на могилы Жанны Фриске и Юлии Началовой, собирают снег с памятников. Если снега на памятнике нет, то они собирают тот, который лежит внизу. Посыпают лепестками и забирают оттуда цветы. Ритуалы по привороту делаются не на могилах звезд. Потому что на их могилах делаются ритуалы на успех. И то — только на могилах тех звезд, которые не погибли и не умерли от страшной болезни. Обе эти могилы для этого не подходят. Делаются привороты на могилах парных — где захоронены муж с женой, которые прожили всю жизнь в ладу и согласии. И то — это редкость. Такую могилу может определить только профессионал», — объяснила Алена Полынь.

Потомственная ведьма рассказала, чем грозит девушкам использование снега с могилы Жанны Фриске. Дело в том, что вода для приворотного зелья, полученная таким образом, — мертвая. В качестве ингредиента приворотного зелья она может обернуться страшными последствиями.

«Дело в том, что есть такое понятие, как некромагия — кладбищенская магия. Но этой магией занимаются только профессионалы, которые понимают, как взаимодействовать со смертью вообще. И такие ритуалы, привороты делаются крайне редко — только в критических ситуациях. Девушки эти берут снег — получается мертвая вода. Мертвая вода — это порча на смерть себе и своему мужчине. Более того, обе души этих звезд не упокоены, потому что они привязаны к миру живых. Они очень тяготеют, не отошли отсюда, у них здесь много незавершенных дел осталось, они не готовы были к этой смерти. Если человек приходит на такую могилу, то это еще опаснее, то есть последствиями такими, как смерть или болезнь, которая была у умершего», — предупредила Алена Полынь.

Самые безопасные приворотные зелья готовятся на живой воде, рассказала ведьма. Как правило, рецепты передаются через поколения или этим занимается профессионал. Самим лучше не рисковать, посоветовала Алена Полынь.

«Есть приворотные зелья — они могут передаваться от бабушки. Но они не делаются на мертвой воде ни в коем случае, — заявила она. — Это делается на родниковой воде, в которую добавляются определенные травы, а потом это подливается в чай. Ни в коем случае не делается на менструальной крови, ни на алкоголе, ни на снеге. Делаются все любовные зелья на родниковой живой воде, на утренней росе. Если человек и вздумает сам делать приворот, то тут хотя бы опасности такой нет, как при снеге с могилы. Тут прямая опасность — человек может убить и себя, и своих близких».

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