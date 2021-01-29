«Работаю Зевсом»: Ефремов рассказал о своих буднях в белгородской колонии

Белгород, 29 января. Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, приступил к работе в Белгородской колонии. Его определили на производство в пошивочный цех.

По словам артиста, на своей работе он «укрощает молнии», сообщает Kp.ru.

«Работаю Зевсом. Вставляю молнии на швейке», — цитирует Ефремова газета «Коммерсантъ».

Летом 2020 года актер устроил аварию в центре Москвы, в результате которой погиб человек. Артиста приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

Адвокат звездного арестанта Петр Хархорин заявил, что Софья Кругликова получила доступ к банковской ячейке с деньгами Ефремова в декабре прошлого года. Супруги не собираются разводиться, как ранее утверждала пресса, сообщал ФАН.