Пожалуй, трудно найти специальность в медицине, с которой было бы связано столько же страхов, сколько со стоматологией. В психологии существует даже такое понятие, как дентофобия, или, говоря иначе, боязнь стоматологов.

Оно и понятно — ведь некоторое время назад лечение зубов действительно было делом малоприятным, а порой и весьма болезненным. Отсутствие адекватного обезболивания и нормального оборудования превращало каждый визит к зубному врачу едва ли не в пытку, а зловещий звук бормашины, раздающийся из кабинета, был похлеще любого фильма ужасов.

К счастью, все начало меняться к лучшему еще в начале 90-х. И вот уже почти два десятилетия поход к дантисту перестал казаться чем-то ужасающим. Регулярный профессиональный уход за полостью рта — такая же неотъемлемая часть жизни человека, который заботиться о своем здоровье и внешнем виде, как здоровое питание и физические нагрузки. Даже маленькие дети без всякой опаски садятся в кресло, потому что знают: лечить зубки — это не больно и не страшно.

Безусловно, огромную роль в том, что мы сами идем в клинику при первых подозрениях на проблему или просто в целях профилактики, а не оттягиваем неприятный визит до последнего, играет невероятный скачок в развитии техники, материалов и анестезии. Однако ни одна, даже самая современная, стоматологическая бормашина, ни одно самое удобное кресло и продвинутое обезболивание не будут работать эффективно в непрофессиональных руках. Недаром, несмотря на огромное количество государственных и частных кабинетов, мы не идем в первый попавшийся, а ищем «своего» врача, которому будем безоговорочно доверять.

Стоматолог — это востребованная и престижная, но очень сложная и ответственная специальность. Настоящие профессионалы своего дела всегда нарасхват, но, чтобы стать таковым, нужно долго и прилежно учиться, а затем, уже приступив к работе, продолжать совершенствовать свои навыки на благо пациентов.

Наука не стоит на месте, различные области медицины постоянно совершенствуются, и стоматология не является исключением. Врачи учатся всю жизнь, осваивая новые материалы и технологии, опираясь при этом на глубокие фундаментальные знания, полученные за годы обучения в медицинских университетах.

Безусловно, у «повелителей наших улыбок» обязательно должен быть собственный профессиональный праздник! И он есть! Расскажем, какого числа отмечается Международный день стоматолога в России и откуда появилась эта традиция.

Исторический экскурс

Многие наверняка согласятся, что зубную боль терпеть практически невозможно. Страдали от проблем в полости рта и наши далекие предки, поэтому стоматология считается одной из древнейших профессий.

Во время археологических раскопок в одной из провинций Пакистана ученым удалось найти зубы с явными следами сверления, возраст которых, по приблизительным оценкам, составляет не менее 14 тысяч лет! Причем историки утверждают, что крошечные отверстия были сделаны при жизни пациентов и имели идеальную форму.

Исцелением зубных хворей наших пращуров занимались шаманы. Для облегчения мук пациентов в ход шли магические ритуалы, заклинания, мази и отвары лекарственных растений.

Впереди планеты всей в деле лечения зубов оказались древние египтяне. Дантисты там были в большом почете у знатных особ. Исследования мумий показали, что уже тогда египетские доктора изготавливали простейшие пломбы из трав, сверлили зубы примитивными инструментами и даже пытались делать неуверенные шаги в протезировании, скрепляя выпавшие зубы золотыми нитями.

Это интересно! Первые зубные щетки и пасты были изобретены именно на территории Египта. Устройства для чистки зубов представляли собой деревянные палочки, расщепленные на конце. В качестве пасты использовали смесь из перетертой яичной скорлупы, пемзы и пепла.

Прародителем современной стоматологии принято считать Пьера Фошара. Французский хирург внес неоценимый вклад в развитие медицинской науки, став основателем стоматологии как научной дисциплины. В 1728 году выдающийся ученый написал первое «Руководство по хирургии и лечению зубов». Его перу принадлежат и другие труды, в том числе по протезированию.

Нашу страну со стоматологией познакомил великий реформатор Петр I. Император и сам учился зуболечебному делу в Европе, а вернувшись на Родину, практиковался на верных подданных. В 1710 году официально появилась такая профессия, как зубной врач, а с XIX века, чтобы освоить ее, желающим надлежало успешно отучиться в специализированном учебном заведении.

Какого числа отмечается Международный день стоматолога

Во всем мире врачей-стоматологов чествуют в один день — 9 февраля. На эту же дату приходится День памяти святой Аполлонии, и считается, что это совпадение неслучайно.

Аполлония была дочерью влиятельного чиновника из Александрии. Девушка всем сердцем уверовала в Христа, чем навлекла на себя гнев гонителей христианства, считавших, что юная особа оказывает дурное влияние на умы остальных горожан, которым полагалось верить в божественную сущность императора.

Непокорная Аполлония наотрез отказалась отречься от своей веры, несмотря на жестокие пытки, которым ее подвергли. Отважная молодая женщина не пожелала принять смерть от рук своих врагов, поэтому перед казнью попросила развязать сковывавшие ее тело путы и 9 февраля 249 года сама бросилась в пламя костра.

Великомученица была канонизирована в 300 году, и по сей день люди верят, что молитва святой Аполлонии способна унять самую сильную зубную боль.

Традиции праздника

Международный день стоматолога отмечается во многих странах мира, в том числе и в России. Главная его цель, конечно же, в том, чтобы отметить заслуги настоящих профессионалов, которые стоят на страже здоровья и красоты наших улыбок. Но есть у этой даты и еще одна, не менее важная задача — популяризация систематического и правильного ухода за полостью рта.

В разных городах проходят тематические мероприятия, посвященные профилактике кариеса, пародонтоза и других заболеваний зубов и десен. Многие частные клиники открывают свои двери всем желающим для проведения бесплатных консультаций и делают значительные скидки на свои услуги. В детских учреждениях проводятся открытые уроки, на которых стоматологи учат ребят правильно чистить зубы и рассказывают о важности этого процесса.

Не забудьте и вы поздравить своего стоматолога 9 февраля. Позвоните, напишите несколько приятных слов, а еще лучше — найдите время, чтобы забежать в кабинет и поздравить врача лично.

Редакция ФАН присоединяется к поздравлениям и желает стоматологам профессиональных успехов и дисциплинированных пациентов!