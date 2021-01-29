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Директор Гильдии актеров кино России Гущина назвала уход Ланового громадной потерей

Директор Гильдии актеров кино России назвала уход Ланового громадной потерей

Москва, 29 января. Ушедший из жизни Василий Лановой был великим артистом и гражданином, заявила директор Гильдии актеров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина.

Смерть народного артиста СССР она назвала громадной потерей.

«Прежде всего сегодня утром почему-то думаешь о том, что 9 Мая, когда пойдет наш знаменитый человеческий, сердечный полк по улицам Москвы, впереди не будет Василия Ланового…» — цитирует Гущину RT.

Знаменитый артист ушел из жизни в возрасте 87 лет. Он скончался в больнице, куда был доставлен в начале января с диагностированным COVID-19. Соболезнования родным и близким Ланового выразили уже многие его коллеги, общественные и политические деятели. Мосгордума рассмотрит возможность установки памятника актеру.

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