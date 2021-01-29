Директор Гильдии актеров кино России назвала уход Ланового громадной потерей

Москва, 29 января. Ушедший из жизни Василий Лановой был великим артистом и гражданином, заявила директор Гильдии актеров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина.

Смерть народного артиста СССР она назвала громадной потерей.

«Прежде всего сегодня утром почему-то думаешь о том, что 9 Мая, когда пойдет наш знаменитый человеческий, сердечный полк по улицам Москвы, впереди не будет Василия Ланового…» — цитирует Гущину RT.

Знаменитый артист ушел из жизни в возрасте 87 лет. Он скончался в больнице, куда был доставлен в начале января с диагностированным COVID-19. Соболезнования родным и близким Ланового выразили уже многие его коллеги, общественные и политические деятели. Мосгордума рассмотрит возможность установки памятника актеру.