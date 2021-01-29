На такие поступки подталкивает лидер: психолог объяснила жестокость подростков

С чем может быть связана жестокость подростков, как объяснить ребенку, что такое поведение — ненормальное? После резонансного случая в американском штате Луизиана корреспондент ФАН задал эти вопросы семейному и детскому психологу Наталье Наумовой.

Напомним, 27 январе в торговом центре в США четверо подростков от 12 до 14 лет убили 15-летнюю девушку. Насилие тинейджеры снимали на телефон и транслировали в социальных сетях. По версии следствия, несовершеннолетняя нападавшая ударила девушку ножом прямо в сердце. Пострадавшая скончалась в одной из местных больниц.

«Вообще подросткам очень важно окружение сверстников: сможет ли их принять компания, могут ли их поддержать одноклассники. Им очень важно не выделяться, а быть наравне со всеми. В то же время [подростку] хочется быть лидером, но не всегда это удается», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей Наталья Наумова.

Психолог объяснила, что подростки-лидеры чаще всего окружают себя неуверенными тинейджерами. Они превращают их в марионеток и управляют ими.

«Когда они устраивают трансляции, то чувствуют, что они становятся знаменитыми. И даже тот, кто был не уверен в себе, чувствует себя сильным, ведь он вместе с этой группой людей делает то, что другим запрещено», — объяснила Наталья Наумова.

По мнению психолога, в такие моменты подростки, находясь в эйфории, могут пойти и на серьезные преступления. Зато потом, когда нужно отвечать за свой поступок, они уверяют, что не думали о последствиях.

Для того, чтобы ваш ребенок не столкнулся с такой проблемой, психолог советует не обвинять его во всех ошибках, а поддерживать и слушать. Обсуждение проблемы поможет ребенку самому прийти к выводу, что в следующий раз нужно поступить иначе.