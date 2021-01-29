Ливия заинтересовалась покупкой российских SSJ100 и МС-21

Москва, 29 января. Ливия заинтересовалась покупкой гражданской авиации, произведенной в России. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства промышленности и торговли РФ.

Во время переговоров министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и замглавы Президентского совета Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтыг обсудили ряд важных вопросов, включая возможности развития двусторонних торгово-экономических связей и реализацию перспективных проектов.

В ходе беседы высокопоставленный гость подтвердил, что Триполи готово рассмотреть закупку пассажирских самолетов SSJ100 и МС-21, а также многофункциональных вертолетов.

Денис Мантуров положительно оценил интерес ливийской стороны к российской продукции. Особенно на фоне снижения товарооборота на 20% между двумя государствами за минувший год.

«Видим значительный потенциал для диверсификации номенклатуры торговли и увеличения ее объемов за счет реализации совместных проектов в области промышленной кооперации по широкому спектру направлений», — заявил глава Минпромторга.

В завершение встречи стороны рассмотрели перспективы участия компаний РФ в восстановлении объектов промышленности, сельского хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры Ливии.

Канал «218» сообщает, что Мантуров и Майтыг также договорились возобновить соглашения в области энергетики и здравоохранения, заключенные между странами в 2008 году.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что вице-премьер ПНС Ливии встретился с российским министром промышленности и торговли в Москве.