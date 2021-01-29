Психолог объяснила возможной обидой то, что Ольга Бузова отказалась от терапии

В эфире шоу «Бородина против Бузовой» экс-возлюбленная Давы рассказала, почему отказалась от психотерапевтов. По словам телеведущей, ей не нравился подход специалистов, сообщает Starhit. Ольга Бузова заявила, что психотерапевты обвиняли ее в своих же проблемах, поэтому она перестала к ним ходить.

ФАН попросил психолога, гештальт-терапевта Людмилу Суздальцеву прокомментировать решение Ольги Бузовой и объяснить ее поведение с психологической точки зрения. Действительно ли телеведущей попались непрофессионалы, или ей просто невыносимо осознавать свою причастность к проблемам в личной жизни?

Психолог объяснила, что специалист действительно может выбрать не ту формулировку. Но чаще всего, когда психотерапевт указывает человеку на то, что он ответственен за собственную жизнь, и спрашивает, почему он поступил определенным образом в какой-то ситуации, многие пациенты воспринимают это как обвинение и обижаются.

«Психологи говорят именно об ответственности. Не о вине пациента в том, что его жизнь так складывается. Он ведь сам участник своей жизни, и с этим никто не поспорит. Задача психолога — не обвинить человека, а понять мотивы его поведения. Часто люди воспринимают это как обвинение со стороны психолога. Это ощущение, оно подсознательное и необъективное. В таком случае надо не обижаться на психотерапевта, а рассказать ему, что его слова вызывают чувство вины. Ведь это тоже звоночек, это нужно дополнительно разбирать», — пояснила Людмила Суздальцева.

Собеседница ФАН рассказала, как подготовиться к приему у психотерапевта, что учесть и к чему быть готовым, чтобы не было разочарований, а затем полного отказа от психологической помощи.

«Сложно в первый раз на психотерапии учесть все, и действительно многие в первое время чувствуют вину за то, что с ними что-то не так. Задача психотерапии — пересмотреть какие-то свои взгляды. Когда человек решается на прием, он уже проделал большую внутреннюю работу, он уже знает, с чем прийти, поэтому нужна только готовность работать сообща. А психолог знает, что ему сказать, что спросить, и куда направить», — рассказала Людмила Суздальцева.

Напомним, в январе Ольга Бузова рассталась со своим молодым человеком Давидом Манукяном. Такой исход паре заранее предсказала астролог Лилия Любимова. Она предрекла Бузовой сложные отношения с известным блогером и заверила, что Ольга будет страдать рядом с молодым человеком.