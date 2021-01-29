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Боливия начинает вакцинацию российским «Спутником V»

Боливия начинает вакцинацию российским «Спутником V»

Эль-Альто, 29 января. Кампания по вакцинации населения российским «Спутник V» в Боливии начнется сегодня. О прибытии груза из России сообщило издание El Deber.

Спасение для народа

Первая партия российской вакцины против коронавируса из 20 тысяч доз была доставлена в Эль-Альто 28 января из Буэнос-Айреса самолетом боливийских авиалиний. Огромное количество журналистов, представителей правительства и врачей ожидали прибытия борта из Аргентины, куда вчера была доставлена уже третья партия «Спутник V».

«До этого момента нам приходилось терпеть и ждать, но сегодня боливийский народ сможет дышать спокойно. Вакцинирование будет постепенным. Мы – правительство, которое уже показывает результаты, мы у власти только три месяца, а у нас уже есть тесты и вакцины, — заявил президент Боливии Луис Арсе на взлетно-посадочной полосе. — Для Боливии это начало этапа надежды».

Временный поверенный в делах России в Боливии Яков Федоров также присутствовал на торжественной церемонии получении вакцины. Российский дипломат назвал прибытие «Спутника V» «историческим днем для народа Боливии».

«Мы приветствуем прибытие вакцины. Это не просто вакцины, это здоровье и жизнь», — объявил дипломат.

Первые в очереди

Вакцинация населения Боливии начинается 29 января. По словам боливийского президента, 20 тысяч доз российского препарата будут доставлены во все девять департаментов страны, из них 6 тысяч — в самый густонаселенный департамент Санта-Крус, где ежедневно регистрируется около 60% всех случаев заражения вирусом в стране.

Первыми будут привиты сотрудники медицинских учреждений, которые работают с больными COVID-19. Правительство Боливии неоднократно подчеркивало, что вакцинация будет исключительно добровольной и бесплатной для всех граждан страны. Местная полиция обеспечит хранение и распределение вакцины во избежание мошенничества или кражи.

15 января стало известно, что президент Боливии Луис Арсе и вице-президент Давид Чокеуанка одними из первых привьются «Спутником V», чтобы на личном примере доказать его эффективность и подать пример своим согражданам.

Председатель палаты депутатов Национальной ассамблеи Боливии Фредди Момани также попросил правительство выделить часть вакцин для депутатов. При этом Момани подчеркнул, что в первую очередь прививки должны получить «солдаты в белом» (врачи), а депутаты могут подождать до прибытия второй партии.

Полет «Спутника» над Латинской Америкой

30 декабря 2020 года Боливия подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о приобретении 5,2 миллионов доз вакцины «Спутник V». Уже 6 января власти страны официально зарегистрировали вакцину на основе данных о клинических испытаниях препарата в России. Оставшаяся часть вакцины будет доставлена в южноамериканскую страну до конца апреля.

Препарат, разработанный исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, также получил разрешение на применение в Венесуэле, Аргентине, Боливии и Парагвае. 25 января по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент Мексики Антонио Лопес Обрадор заявил, что до конца марта его страна также получит 24 миллиона доз российской вакцины.

По словам генерального директор РФПИ Кирилла Дмитриева, в Латинской Америке наблюдается рост заинтересованности российском препарате от COVID-19, который признан эффективным и безопасным.

С начала пандемии в Боливии вирусом SARS-CoV-2 заразились 211 тысяч человек, более 10 тысяч умерли от осложнений. 27 января министерство здравоохранения страны сообщило о 2866 новых случаях заражения, что стало рекордным суточным показателем с марта 2020 года.

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