Москва не рассматривает возможность вхождения Донбасса в состав РФ

Москва, 29 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос по поводу вхождения Донбасса в состав РФ.

Представитель Кремля отметил, что этот вопрос ни в каком виде не стоит на повестке дня.

«Ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит», – заявил он.

Во время пресс-конференции Пескова попросили оценить заявление главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян по поводу Донбасса.

Он также прокомментировал название мероприятия, на котором выступала Симоньян. По словам пресс-секретаря, в названии форума «Русский Донбасс» нет ничего особенного, поскольку в регионе проживает большинство русских и русскоговорящих граждан.