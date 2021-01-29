Дмитрий Пучков объяснил цель создания нового британского фильма о Чернобыле

Американская компания Westinghouse Electric будет спонсировать производство любых помоев про Советский Союз и Россию. Таким мнением в беседе с ФАН поделился писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков.

Собеседник прокомментировал новость о том, что британский телеканал Sky создаст документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС. Отмечается, что в ленту перейдут некоторые идеи из сериала «Чернобыль», выпущенного в 2019 году каналом HBO.

«К этому сериалу я отношусь резко отрицательно. Я его подробнейшим образом разобрал. Записал шесть роликов. Поговорил с людьми, которые занимались ликвидацией последствий катастрофы, строили саркофаг над четвертым блоком. К действительности этот сериал не имеет никакого отношения, кроме названия и самого факта аварии», — сообщил писатель.

Дмитрий Пучков поделился своим мнением о том, почему появляются такие недостоверные произведения на тему событий 1986 года.

«Сущность всего этого, как мне кажется, в том, что «Росатом» держит вроде как 80% ядерной энергетики в мире. Эта компания строит атомные электростанции для всех желающих, условно скажем. Естественно, находятся те, кто хочет положить этому конец. Поэтому Westinghouse Electric будет спонсировать производство любых помоев про Советский Союз и Россию», — сказал публицист.

В завершение блогер подчеркнул, что ажиотаж вокруг темы Чернобыля создается искусственно.

«На Западе нет никакого интереса к этой теме. Это все навязывается. При капитализме СМИ существуют не для того, чтобы доносить до граждан какую-то правду. Их цель — зарабатывать деньги. Вот они отрабатывают заказ Westinghouse Electric, и получаются такие фильмы», — подытожил собеседник.

Ранее Дмитрий Пучков рассказал Федеральному агентству новостей о том, что пропаганда в России находится в руках врагов нашей Родины.