Психолог Кондрахина дала совет, как перестроиться на офис после удаленки

В первую очередь нужно понимать, что психика перестраивается медленно. Она не может измениться по взмаху волшебной палочки. Ей нужно время. Для здоровой психики достаточно 21 дня для приобретения нового навыка, как утверждают нейропсихологи. Но для большинства людей количество дней увеличивается в зависимости от индивидуальных особенностей и ситуаций (тревожные состояния, депрессии и прочее). Об этом в комментарии ФАН рассказала клинический психолог, нейропсихолог, детский и семейный консультант Александра Кондрахина.

По ее мнению, подготовку для «мягкого» вхождения в офисный график следует начать за неделю, если есть такая возможность. Или хотя бы за два-три дня до выхода на работу.

«Нервная система и лимбическая система, от которых зависит наше настроение, любят порядок. Значит, необходимо постепенно перестраивать «изоляционный» график под «реальный» график офисной работы. К примеру, вы вставали на работу в семь часов утра, а при дистанционном варианте работы — в восемь часов. Следовательно, начинайте просыпаться при помощи будильника, сдвигая время пробуждения каждый день на 10–15 минут. За неделю ваша нервная система вернется к прежнему режиму», — пояснила Александра Кондрахина.

Психолог рекомендует в выходной день «прогуляться» до вашего офиса. Так вы оцените время, затраченное на дорогу, вспомните маршрут или найдете другой, более короткий. Нужно всегда искать новые пути похода и в магазин, и на работу, и возвращения домой. Таким образом вы формируете новые нейронные связи, что дает возможность быстрее находить решение любой задачи, а каждый ваш день перестанет выглядеть скучно и рутинно.

«В первый день выхода в офис рекомендую прийти чуть пораньше, хотя бы на 10 минут. Спокойно оглядите пространство, где вы работаете, свое рабочее место. Поменяйте местами, если возможно, предметы на рабочем столе — или само рабочее место. Дайте себе установку на успешное выполнение всех задач», — добавила Александра Кондрахина.

Психолог также советует составить список всех рабочих дел для первого дня в офисе. Обязательно учтите время на обеденный перерыв.

«Если работа по большей части связана с компьютером, то каждые 30 минут давайте глазам отдохнуть. Выполняйте простые глазодвигательные упражнения: закрытыми глазами посмотрите вправо и влево, вверх и вниз, по диагонали, и нарисуйте восьмерку 10–15 раз; после каждого упражнения три раза сильно зажмурьте глаза и расслабьте их», — рассказала Александра Кондрахина.

Она призвала не забывать о небольших разминках каждый час. Например, встать-сесть на стул, пройтись по офису и так далее.