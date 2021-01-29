Минздрав Украины не хочет регистрировать российский «Спутник V»

Киев, 29 января. Регистрировать российскую вакцину против COVID-19 «Спутник V» на Украине никто не будет, объявил в пятницу министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Депутат фракции экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко ранее сообщала, что парламентарии требуют на законодательном уровне ввести запрет на закупку российского препарата.

Комментируя заявление Геращенко, Степанов заявил, что некоторые политические силы «пытаются поднимать свой рейтинг на каком-то хайпе и фейковой информации». Он подчеркнул, что если бы это не влияло на здоровье и жизнь граждан, то никакой реакции со стороны министерства с большей вероятностью не последовало бы.

«У нас сейчас есть две крайности — одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V». Сразу могу сказать — можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — констатировал чиновник.

Вторая политическая сила, по словам Степанова, выбрала путь «запугивания» населения, уверяя, что вакцинацию на Украине не начнут вовремя. Согласно плану министерства, она должна стартовать в феврале.

Степанов неоднократно заявлял, что Киев не будет закупать вакцину у Москвы. Категоричная позиция украинских властей вызвала осуждение со стороны многих экспертов, в том числе местных, поскольку в государстве сложная эпидемиологическая ситуация.

Депутат Рады Илья Кива заявил, что отказываясь от «Спутника V», в стране не помогают населению. Он также подчеркнул, что приобрести этот препарат для Киева было бы значительно выгоднее, чем аналог от Pfizer и BioNTech. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов выразил мнение, что теперь страну ждут самые худшие препараты.

Бывший депутат Рады Владимир Олейник, пытаясь найти объяснение действиям киевских властей, предположил, что они отказываются от разработки Центра им. Гамалеи из страха увидеть ее реальную эффективность, поскольку вся их пропаганда строится на ее отрицании.