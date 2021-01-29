Учение предложили лечить артрит внедрением «умного» хряща

Вашингтон, 29 января. Американские ученые создали хрящ, способный регулярно «доставлять» лекарство от артрита прямо в больной сустав человека.

Существующее лечение от артрита предполагает регулярные инъекции препарата, которые необходимо вводить на протяжении длительного времени. Генные инженеры Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе создали «умный» хрящ, способный самостоятельно лечить артрит после внедрения в больной сустав.

Изобретение способно реагировать на стресс, физические нагрузки и другие состояния организма, объяснили ученые. По словам специалистов, разработанный ими препарат способен вылечить не только ревматоидный артрит, но и посттравматический остеоартрит.

Лекарство от артрита оказалось эффективным в лечении коронавирусной инфекции, заявили британские ученые. Врач из города Шеффилд применил такой препарат для лечения COVID-19 у пациентки и сообщил об успехе эксперимента.