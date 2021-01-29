«Племянница генерала» рассказала о попытке свергнуть Мадуро и захватить власть в Венесуэле

Разведка Колумбии знала все об операции «Гидеон», целью которой было свержение президента Николаса Мадуро и захват власти в Венесуэле. Об этом рассказала причастная к попытке госпереворота с участием американских наемников модель из Венесуэлы Якси Мирабаль, передает TeleSur.

Рука Боготы

40-летняя Якси Алехандра Альварес Мирабаль в настоящее время содержится в тюрьме города Ибаге в Колумбии. 6 сентября 2020 года она была арестована в городе Барранкилья в ходе совместной спецоперации колумбийских полиции, армии и прокуратуры по подозрению в причастности к попытке государственного переворота в Венесуэле.

Capturan en #Colombia a organizador del fallido atentado con drones explosivos contra el Presidente Maduro, a los dos hermanos Sequea (de Operación Gedeón) y la mujer directiva de #Venoco, que pagó traslado de armas a campamento paramilitar de #Riohacha https://t.co/iD6VTbkotl pic.twitter.com/Iigo0ugIpn — La Tabla (@latablablog) September 3, 2020

В интервью колумбийскому изданию Semana Мирабаль рассказала, что к нашумевшей высадке в Ла-Гуайра причастны власти Колумбии.

«Национальное разведывательное управление (DNI) было информировано об операции «Гидеон», они знали все», — сказала она.

Модель и предполагаемый двойной агент сообщила, что поддерживала контакт с сотрудником колумбийской разведки по имени Фланкин Санчес. В день ареста она собиралась встретиться с Санчесом, который предупредил ее, что сменит SIM-карту и попросил «никогда больше не звонить».

Солдаты неудачи

3 мая 2020 года вооруженные силы Венесуэлы объявили, что пресекли попытку государственного переворота. В ходе антитеррористической операции были убиты 13 и задержаны еще восемь сотрудников американской ЧВК Silvercorp USA Inс. Они собирались высадиться с моря в Венесуэле, захватить президента Николаса Мадуро и переправить его в Соединенные Штаты.

При задержанных была найдена военная форма с американскими флагами, поддельные паспорта, крупнокалиберное оружие и спутниковые телефоны. Колумбия и США отвергли обвинения властей Венесуэлы в организации покушения на Николаса Мадуро, однако вскоре информацию подтвердил руководитель Silvercorp Джордан Гудро.

Бывший боец сил специального назначения армии США, ветеран Афганистана и Ирака на видео рассказал, что именно он инициировал операцию по свержению президента Мадуро. Как выяснилось позднее, участники операции под кодовым названием «Гидеон» были завербованы из числа бывших венесуэльских военнослужащих и прошли подготовку на тренировочных базах в Колумбии.

Беглый генерал на службе Гуайдо

Одним из кураторов операции был бывший генерал-майор вооруженных сил Венесуэлы Кливер Алькала. В эпоху Уго Чавеса он был одним из приближенных к президенту, однако с Николасом Мадуро у генерала отношения не сложились: он сбежал и последние два года он прожил в Колумбии, где, по его словам, планировал секретную операцию по свержению нынешних властей Венесуэлы.

По данным Associated Press, летом 2019 года Алкала встретился с Джорданом Гудро и лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо в Боготе, где представил «братьям по оружию» план вооруженного захвата власти в Венесуэле. После этого он занялся подготовкой 300 бывших венесуэльских военнослужащих на тренировочных базах на северо-востоке Колумбии.

В рабочих моментах Алкале помогали колумбийские власти — в июне 2019 года он также встречался с директором Национального разведывательного управления Колумбии.

Cliver Alcala boarding a DEA plane to be taken to the US #Venezuela pic.twitter.com/PBGYWyOpqk — CNW (@ConflictsW) March 28, 2020

Однако первоначальным планам Алкалы не было суждено сбыться — 27 марта 2020 года он сдался сотрудникам американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), после чего был экстрадирован в США по обвинению в пособничестве наркотрафику. За два дня до этого полиция Колумбии арестовала груз оружия, нелегально ввезенного из США при пособничестве Алкалы.

«Я планировал осуществить государственный переворот против Николаса Мадуро при помощи этого вооружения», — заявил тогда явно возмущенный экс-генерал.

La Policía incautó 26 fusiles de asalto que eran transportados entre Barranquilla y Santa Marta | https://t.co/xAnq2sSuUz https://t.co/EcoaeUoZW8 — Hollman Morris ????????????????‍???? (@HOLLMANMORRIS) March 26, 2020

Колумбийские власти, для которых Алкала в одночасье из партнера превратился в наркодилера, считают, что с беглым венесуэльским военачальником работала и Альварес Мирабаль.

Бизнес-леди, модель и просто двойной агент

Если когда-нибудь по мотивам провальной операции «Гидеон» будет снят фильм, то не последнюю роль в нем будет женщина, известная под кодовым именем «Алекс», которой в реальности являлась Альварес Мирабаль.

До 2007 года уроженка Каракаса из состоятельной семьи вела обычную жизнь — закончила столичный университет по специальности «инженер», увлекалась живописью и работала моделью на показах свадебных платьев. Однако позднее Мирабаль связалась с бизнесменом Франклином Дюраном, которого арестовали в США по обвинению в работе на правительство Уго Чавеса. С тех пор дела у Мирабаль пошли в гору: окончив бизнес-курсы в Испании, она долгое время занимала высокие должности в американской нефтяной компании Venoco, из-за чего регулярно путешествовала по странам Латинской Америки, а в США нажила себе имущества на 100 тысяч долларов.

В 2019 году в Колумбии судьба свела ее с другим венесуэльским иммигрантом — генералом Кливером Алькалой.

«Мне дали (сотрудники колумбийской разведки) номер этого господина (Алькалы) и сказали, что мое контактное имя будет «Роза». Сказали связываться с ним по любой необходимости и в любое время», — сказала Мирабаль в недавнем интервью.

Yacsy Álvarez Mirabal, alias"Alex", fue detenida hace un mes en Barranquilla sospechosa de ser doble agente del régimen de Nicolás Maduro en la "Operación Gedeón”. https://t.co/OK5Cx0cp84 — Diario Las Américas (@DLasAmericas) October 9, 2020

Следствие в Колумбии сейчас считает, что эта многосторонняя женщина занималась поставками оружия для отрядов Алькалы, курировала вербовку бывших венесуэльских военных, доставку американских специалистов и отвечала за «международные связи» бывшего генерала. Арестованные участники операции «Гидеон» утверждают, что неоднократно видели Мирабаль на тренировочных базах, где ее всегда называли по-разному — «Алексой», «племянницей генерала» или «переводчицей».

Власти опасаются ее не из-за связей с арестованным в США генералом — и вряд ли из-за внезапного сочувствия Николасу Мадуро. Глава полиции Колумбии генерал Оскар Атеортуа сразу после ареста Мирабаль обвинил ее в том, что она является двойным агентом и действует в интересах правительства Венесуэлы. Он намекал, что это именно она передала в Каракас информацию об операции «Гидеон».

Сейчас власти Венесуэлы добиваются ее экстрадиции. Правительство Колумбии опасается, что Боливарианская республика пытается спасти своего «двойного агента» от уголовного преследования.

Адвокат Альварес Мирабаль подтвердил, что директор разведывательного управления Колумбии ходатайствовал перед судом о ее помиловании, призвав «защитить Мирабаль от возможных последствий для жизни и личной неприкосновенности, а также насильственной смены места жительства».

Дальнейшая судьба самой таинственной гражданки Венесуэлы пока неясна — как и в отношении других троих арестованных в Колумбии венесуэльцев, в Соединенных Штатах против нее возбуждено уголовное дело по незаконной торговле оружием. В результате Мирабаль может повторить судьбу генерала Алкалы и продолжить скрываться за рубежом — вынужденно или по своей воле.