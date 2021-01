«Племянница генерала» рассказала о попытке свергнуть Мадуро и захватить власть в Венесуэле

Разведка Колумбии знала все об операции «Гидеон», целью которой было свержение президента Николаса Мадуро и захват власти в Венесуэле. Об этом рассказала причастная к попытке госпереворота с участием американских наемников модель из Венесуэлы Якси Мирабаль, передает TeleSur.

40-летняя Якси Алехандра Альварес Мирабаль в настоящее время содержится в тюрьме города Ибаге в Колумбии. 6 сентября 2020 года она была арестована в городе Барранкилья в ходе совместной спецоперации колумбийских полиции, армии и прокуратуры по подозрению в причастности к попытке государственного переворота в Венесуэле.

В интервью колумбийскому изданию Semana Мирабаль рассказала, что к нашумевшей высадке в Ла-Гуайра причастны власти Колумбии.

Модель и предполагаемый двойной агент сообщила, что поддерживала контакт с сотрудником колумбийской разведки по имени Фланкин Санчес. В день ареста она собиралась встретиться с Санчесом, который предупредил ее, что сменит SIM-карту и попросил «никогда больше не звонить».

3 мая 2020 года вооруженные силы Венесуэлы объявили, что пресекли попытку государственного переворота. В ходе антитеррористической операции были убиты 13 и задержаны еще восемь сотрудников американской ЧВК Silvercorp USA Inс. Они собирались высадиться с моря в Венесуэле, захватить президента Николаса Мадуро и переправить его в Соединенные Штаты.

При задержанных была найдена военная форма с американскими флагами, поддельные паспорта, крупнокалиберное оружие и спутниковые телефоны. Колумбия и США отвергли обвинения властей Венесуэлы в организации покушения на Николаса Мадуро, однако вскоре информацию подтвердил руководитель Silvercorp Джордан Гудро.

Бывший боец сил специального назначения армии США, ветеран Афганистана и Ирака на видео рассказал, что именно он инициировал операцию по свержению президента Мадуро. Как выяснилось позднее, участники операции под кодовым названием «Гидеон» были завербованы из числа бывших венесуэльских военнослужащих и прошли подготовку на тренировочных базах в Колумбии.

Одним из кураторов операции был бывший генерал-майор вооруженных сил Венесуэлы Кливер Алькала. В эпоху Уго Чавеса он был одним из приближенных к президенту, однако с Николасом Мадуро у генерала отношения не сложились: он сбежал и последние два года он прожил в Колумбии, где, по его словам, планировал секретную операцию по свержению нынешних властей Венесуэлы.

По данным Associated Press, летом 2019 года Алкала встретился с Джорданом Гудро и лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо в Боготе, где представил «братьям по оружию» план вооруженного захвата власти в Венесуэле. После этого он занялся подготовкой 300 бывших венесуэльских военнослужащих на тренировочных базах на северо-востоке Колумбии.

В рабочих моментах Алкале помогали колумбийские власти — в июне 2019 года он также встречался с директором Национального разведывательного управления Колумбии.

