Геннадий Онищенко рассказал, как Василий Лановой спас русскую армию

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поделился с ФАН воспоминаниями о великом артисте Василии Лановом, который скончался 28 января 2021 года в результате осложнений COVID-19. Великому артисту было 87 лет.

По словам Геннадия Онищенко, он хорошо знал Ланового, неоднократно с ним встречался на публичных мероприятиях и многократно видел его на сцене.

«Мы часто встречались с Василием Семеновичем, — рассказал Онищенко Федеральному агентству новостей. — Считаю, что Лановой сыграл в жизни нашей страны огромную роль: он фактически был культурным связующим звеном, которое скрепляло разные поколения россиян. Например, фильм «Офицеры» соединил первые послевоенные десятилетия с нашими днями».

Геннадий Онищенко вспоминает, что Василий Лановой очень любил армию, военных, часто выступал перед представителями силовых структур и дружил с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Лановой в кино «дослужился» до генерал-полковника (в фильме «Офицеры». — Прим. ФАН), так что для военных он всегда был желанным и уважаемым гостем. Его уход — огромная потеря для всех нас, — отметил парламентарий. — Василий Семенович — символ патриотизма, беззаветной любви к Родине. И тут идеология неважна. Общечеловеческие ценности — это классика: любовь к родному очагу, к родной стране. Его работы играли огромную воспитательную роль для всех граждан России, но особенно — для российских офицеров. Именно благодаря фильмам с участием Ланового многие молодые люди приняли решение связать свою судьбу с армией. Для большого количества наших офицеров герои Ланового по-настоящему определили судьбу. Такие патриотические фильмы, как «Офицеры», были особенно важны в 90-е годы, когда страна, по сути, потеряла армию, которую потом пришлось долго и трудно восстанавливать. Так что можно сказать, что Лановой был одним из тех, кто фактически спас нашу армию».

Онищенко также напомнил, что именно Лановой стал одним из символов знаменитой патриотической акции «Бессмертный полк», в которой артист всегда старался принять участие.

«Помню, как он всегда шел рядом с президентом. Ну, а если говорить о качествах Ланового — это ответственность, собранность, высочайший патриотизм и, конечно, огромный талант. Царствие небесное, очень жаль, что такие люди уходят», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, лауреат Ленинской премии (список наград занимает не одну страницу) Василий Лановой был одним из самых ярких советских и российских актеров. Долгие годы и до последних дней Лановой служил в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, где сыграл десятки запоминающихся ролей.

Но главную популярность ему принесло кино — его романтические и героические образы, в том числе офицеров, действительно вызывали у многих молодых людей желание связать свою жизнь с армией.

Василий Лановой запомнился как капитан Артур Грей из «Алых парусов», как Павка Корчагин из фильма по повести «Как закалялась сталь», как Алексей Вронский из «Анны Карениной», как Леонид Шервинский из «Белой гвардии», как Анатоль Курагин из «Войны и мира», как Феликс Дзержинский из фильма «Шестое июля», как Владислав Костенко из фильмов «Петровка, 38» и «Огарева, 6».

Но больше всего Василия Семеновича полюбили за образ офицера Ивана Вараввы из фильма 1971 года «Офицеры». Девиз фильма: «Есть такая профессия — Родину защищать!» стал путеводной нитью для нескольких поколений молодых россиян, решивших связать свою судьбу с нашей армией.