Определены даты формирования Суверенного совета и Совета министров Судана

Хартум, 29 января. Судан назначил даты формирования Суверенного совета и Совета министров страны, пишет издание Hikayat.

Совет партнеров переходного периода (СППП) накануне провел заседание в Республиканском дворце под председательством Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Во время переговоров обсуждались даты завершающей стадии формирования госструктур и назначение губернаторов штатов.

По итогам совещания утверждены следующие дни:

31 января — запуск программы правительства Судана;

4 февраля — завершение формирования Суверенного совета и Совета министров;

15 февраля – образование Комиссий и Законодательного совета.

Стоит добавить, что в последний день января представители СППП намерены провести новое заседание для обсуждения оставшихся вопросов.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что советник премьер-министра Судана по СМИ Файез Силейк анонсировал скорую передачу проекта мирного соглашения с Израилем на рассмотрение Заксовету страны.