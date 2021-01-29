Почему ливанцы вышли на улицы Триполи — репортаж

В ливанском городе Триполи уже несколько дней продолжаются массовые беспорядки. Как всегда бывает в таких случаях, в этом не самом стабильном регионе Ливана к беспорядкам привел целый спектр проблем — от коронавирусной инфекции и неспособности правительства остановить крах национальной валюты до действий турецких НКО.

Прежде всего, Триполи достаточно сильно отличается конфессиональной однородностью: абсолютное большинство горожан — мусульмане (сунниты). Причем достаточно радикального толка. Сказалось и большое количество сирийских беженцев из числа бандитско-террористических группировок, бежавших перед наступлением правительственных сил на их позиции. Ну и, конечно, в стороне не остается президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган, чьи НКО активно продвигают здесь турецкие интересы, вплоть до раздачи гражданства особо отличившимся в деле реставрации османского влияния.

И сейчас эта религиозно-политическая гремучая смесь оказалась щедро встряхнута экономической катастрофой, накрывшей Ливан. Локдаун обернулся потерей работы для тысяч людей, особенно занятых в уличной торговле, такси и прочей сфере обслуживания. Вдобавок возникли трудности с подвозом продуктов питания в некоторые отдаленные регионы. Угроза голода, недоверие правительству и религиозные идеи выгнали людей на улицу.

Уже подъезжая к городу видишь черный дым, накрывающий центральную площадь Нур. Горящие покрышки — это далеко не украинское ноу-хау. Сегодня объектом атаки стала мэрия города: ее забрасывают камнями и бутылками с зажигательной смесью, проходная горит, с крыши полиция отвечает выстрелами гранат со слезоточивым газом. Гранаты французского производства едкие, действуют сильнее, чем украинские на Майдане. Антуражности добавляет синий свет от мигалок карет скорой помощи, который отражается от клубов газа, накрывающего площадь.

Еще, еще! — скандируют демонстранты после взрыва гранаты во дворе мэрии. Вчера такими гранатами ранило 12 военнослужащих и полицейских.

Из толпы вынесли подростка лет 15, в голову которого попала газовая граната, он без сознания. Сразу подлетают абсолютно бесстрашные медики, перевязывают его, укладывают на носилки и увозят в больницу.

Зачем-то выгоняют отделение армейцев на площадь. Тут же они подвергаются атаке, но часть людей закрывает их собой от камней, скандирует «Народ и армия едины» и требует прекратить провоцировать солдат. Между тем у мэрии рвануло уже 4 гранаты, стена полыхает, газовые завесы делают Триполи похожим на город из фильма «Мгла» по Стивену Кингу. Только во мгле не инопланетные чудовища, а подтягивающаяся бронетехника армии.

Развязка наступает быстро. В одном углу площади начинается мародерка, а армия очень пристально следит за высоким моральным обликом протестующих. На вполне приличной скорости на площадь влетают гусеничные бронетранспортеры и перекрывают радиальные улицы. Протестанты быстро ретируются, на площади остаются только журналисты и уличные торговцы кофе и чаем, которые не прекращали работать.

Офицер ливанской армии орет на журналистов, чтобы они не мешали работать и что у него приказ на открытие огня в случае необходимости. В километре от площади подожгли здание муниципалитета и разгромили колледж. Наверное, его ученики из числа протестующих постарались.

На настоящий момент в Триполи пострадало более 300 человек, есть убитые. Доллар скакнул еще вверх, мест для больных коронавирусом в медучреждениях больше нет, никаких толковых идей и предложений у правительства, как спасти несущийся к пропасти Ливан, — тоже нет.