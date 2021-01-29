Депутат Вострецов посоветовал вузам оценивать рынок труда, чтобы у выпускников была работа

Ежегодно с проблемой трудоустройства сталкиваются выпускники различных университетов России. Путь студента начинается с наивных мыслей о том, что выбранная им профессия востребована, и его ждет куча компаний, которые готовы сразу после выпуска предложить ему рабочее место. А на третьем курсе университета приходит понимание, что никто никого не ждет, а работу придется искать самостоятельно.

Родители или, возможно, сами учащиеся вкладывают огромные деньги в годы обучения. Студент не спит ночами, сдает десятки экзаменов и получает диплом, а ректор с преподавателями желают ему успехов и доброго пути. Что делать дальше? Правильно, искать работу, на которой обязателен опыт, которого у студента, особенно очного отделения, просто быть не может. Нет работы — нет опыта. Вот такой замкнутый круг.

В День студента выпускники вузов из 70 городов России выступили против безработицы, собравшись у зданий администрации с метлами и лопатами.

ФАН попытался узнать у депутата Госдумы Сергея Вострецова, как уберечь от безработицы будущих студентов и почему нынешние учебные заведения не предоставляют рабочие места для выпускников.

«Я всегда выступал за распределение выпускников, потому что это вопрос планирования. На сегодняшний день ученики после школы, поступая в вуз, слабо представляют себе рынок труда», — рассказал депутат.

Сергей Вострецов уверен: большинство старшеклассников не задумываются о том, что выбранная ими профессия может оказаться невостребованной через какой-то промежуток времени.

«По факту большая часть подростков поступает туда, куда получилось. Необходим грамотный прием на бюджетные места, поскольку есть ребята, которые готовы после обучения на государственную профессию (например врач, учитель) уехать на работу в область, но не прошли по баллам», — объяснил собеседник ФАН.

Депутат предложил организовать одну квоту, например, по Питеру, которая будет распределять на рабочие места в один регион. И те, кто не хотят уезжать, не будут занимать учебные места.

«Получается, что где-то пусто, а где-то густо. Можно навести такой порядок, чтобы люди понимали, сколько и где они будут зарабатывать. Я за это неоднократно выступал, но к сожалению, меня не поддержали, сказав, что это нарушение прав», — добавил Вострецов.

Политик уверен, что правительство и региональные власти должны вести четкую кадровую политику. Он добавил, что раньше в Госплане существовало такое планирование.

«Что касается остального кадрового сектора — на свой страх и риск. Ребята, оценивайте рынок, мониторьте его и принимайте решения», — посоветовал собеседник Федерального агентства новостей.

Сергей Вострецов призвал старшеклассников задуматься о том, будет ли выбранная ими профессия востребована спустя несколько лет, чтобы не было претензий об отсутствии рабочих мест, которые некому предъявлять.

«В этом плане требование ребят справедливое, но сплошь и рядом не хватает кадров в регионах и других городах — учителей, врачей. Никто не хочет ехать туда из Москвы или Петербурга», — резюмировал депутат.

Недавно ФАН подобрал топ самых востребованных профессий XXI века.