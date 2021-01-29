Финансист Марчинский рассказал, в чем хранить сбережения в 2021 году

В уходящем 2020 году произошло много событий, которые могут отразиться на мировой и российской экономике в 2021-м, в частности на курсе рубля к доллару и евро. Это и пандемия коронавируса, и выборы президента Соединенных Штатов. Об этом ФАН рассказал финансовый эксперт, инвестор, предприниматель Ян Марчинский.

По его словам, главными рисками для рубля в 2021 году останутся негативная геополитическая обстановка и колеблющиеся нефтяные котировки. Доллар с большей вероятностью продолжит дешеветь к ключевым валютам, а евро имеет высокие шансы закрепить нынешнее положение.

«На курс рубля в 2021 году будет влиять целый набор факторов. Геополитика — по-прежнему главный риск для российской валюты. И хотя угроза новых санкций, скорее всего, останется умеренной, она сохранит актуальность, так как избранный президент США Джо Байден занимает жесткую позицию по отношению к России», — пояснил Ян Марчинский.

Говоря про доллар, финансист напомнил, что в представлении многих граждан американская валюта считается самой сильной и надежной денежной единицей в мире, вследствие чего они не видят альтернативы. Но в то же время экономика США не застрахована от различных проблем, а государственный долг страны в 2021 году вырос до рекордных 27,8 трлн долларов.

«Что касается европейской валюты — эта денежная единица является инструментом расчетов для 350 млн человек, а курс ее не зависит от положения дел в каком-либо одном государстве. Определенный оптимизм касательно позиции евро внушают сообщения о разработке европейскими странами единой программы по устранению последствий пандемии и реанимации экономической системы после вызванной вирусом депрессии», — добавил Ян Марчинский.

Поэтому, уверен эксперт, в основе структуры инвестиционного портфеля на 2021, который состоит из валют, обязательно должна быть диверсификация. Если один актив вдруг подешевеет, остальные защитят капитал от убытков.

Ранее опрошенные ФАН эксперты рассказали, что разговоры о санкциях в отношении России никуда не делись, но сегодня рынок их оценивает осторожно. С учетом конъюнктуры и имеющихся вводных относительно здоровая цена доллара может составить 76–77 рублей.