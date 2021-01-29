Володин отметил личный вклад Путина в продление ДСНВ

Москва, 29 января. Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стало важнейшим решением Госдумы в январе. Об этом заявил Вячеслав Володин.

Как отметил председатель Госдумы, продление договора между Россией и США позволило поддержать глобальную стратегическую стабильность, которая могла оказаться под угрозой в случае истечения срока действия ДСНВ. Политик отметил, что «речь идет о предотвращении гонки ракетно-ядерных вооружений».

«Решение этого вопроса стало возможным благодаря президенту России Владимиру Путину, который на протяжении долгого времени вел эту работу и сразу после вступления в должность нового президента США вышел на эти договоренности», — указал Володин.

Спикер Госдумы также отметил вклад думского комитета по международным делам и поблагодарил его «за оперативную подготовку заявления «Об осуждении политики двойных стандартов в современном мире» и отстаивание интересов России на Парламентской ассамблее Совета Европы.

Во вторник российская и американская стороны обменялись нотами о продлении ДСНВ. Посольство США в РФ предложило продлить срок действия ДСНВ до 5 февраля 2026 года. МИД РФ подтвердил «приемлемость данного предложения», и уже в среду Госдума проголосовала за ратификацию соглашения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что решение российской стороны о включении гиперзвуковых ракет «Авангард» в перечень ДСНВ с восторгом восприняли в западной прессе.