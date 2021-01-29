Геннадий Онищенко о массовой вакцинации: Другого пути нет

На сегодняшний день вакцинация — это основной способ остановить распространение коронавируса. Об этом в беседе с ФАН рассказал депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

Собеседник Федерального агентства новостей поделился отношением к набирающей обороты массовой вакцинации населения.

«Это очень важное и нужное мероприятие. Сегодня — это главная возможность остановить развитие эпидемиологической обстановки. Другого пути нет. Сами понимаете, не стоит надеяться, что все люди проявят сознательность и будут пользоваться индивидуальными средствами защиты», — отметил депутат.

Геннадий Онищенко рассказал, кому вакцина особенно необходима.

«Сейчас идет работа по прививкам групп риска. В первую очередь по медицинским показаниям. Прежде всего это старшее поколение. По профессиональным признакам это все учителя, врачи, работники торговли — лица, которые по роду своей деятельности общаются с большим количеством людей», — сообщил депутат.

По сообщениям СМИ, вакцину от коронавируса в стране за год смогут получить порядка 60% россиян. Необходимо сформировать коллективный иммунитет к началу эпидемического сезона осенью.

Ранее Геннадий Онищенко указал на главные причины возникновения новых вирусов. По словам академика РАН, это естественный процесс эволюции и активное вмешательство человека в природу.