Киев, 29 января. Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело после санкций США. Об этом рассказал глава Офиса президента Незалежной Андрей Ермак.

Америка ввела ограничения, так как подозревает Киев во вмешательстве в президентские выборы. Они касаются семи украинцев и четырех информационных ресурсов.

По словам Ермака, власти Незалежной выступают против вмешательства в дела других стран. Государственные органы привлекут к ответственности тех, кто «влез» в американкские выборы. Представитель президента Украины пообещал, что наказание понесут все вне зависимости от занимаемых должностей.

Федеральное агентство новостей информировало, что Вашингтон сам вмешивается во внутренние дела других стран, стараясь получить верховенство на мировой арене.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что украинский глава Владимир Зеленский утвердил новые санкции против России. Они касаются нескольких физических и юридических лиц.