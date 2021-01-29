Уникальную исконописную мастерскую откроют в луганском храме

В стенах Храма иконы Божьей Матери «Умиление» в Луганске воплощается серьезный проект, которому нет аналогов в республике. Здесь будет работать иконописная мастерская. Съемочная группа ФАН решила узнать подробности.

«Наш храмовый комплекс, где мы формируем определенные образовательные направления в сотрудничестве с Луганской академией имени Матусовского, — это очень уникальный для нас проект. Духовная и светская тематики объединяются в служении Богу и людям», — рассказал настоятель луганского храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» протоиерей Александр (Пономарев).

«Мы нашли точки соприкосновения. Мы нашли здесь помещение, которое в скором времени будет отремонтировано. И самое главное — мы нашли понимание. И уже сейчас наши студенты и выпускники начинают работать в храме и писать иконы», — поделился ректор Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского Валерий Филиппов.

До 2015 года в Луганске не было такой специальности, как иконописец, но с момента создания интерес к ней только растет. Сюда приезжают учиться даже студенты из России. В академии имени Матусовского уверены, что взаимодействие с церковью учит соблюдать особые каноны, позволяющие работам, выходящим из-под пера мастера, становиться именно иконами.

«Исторически так сложилось, что на территории Древней Руси иконописные мастерские были при монастырях или храмах. Не может иконописная мастерская быть на складе оптовом. Уже не те будут выходить иконы из-под пера и кисти художника, который там работает», — пояснила декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства академии Наталья Феденко.

«Университет — это светское учебное заведение, соответствующая атмосфера — то есть это общение, более неформальная обстановка. Храм — он уже настраивает на духовный лад», — заметила студентка академии Анна Панкратова.

«Главное — чтобы автор, художник-иконописец, попал в эту атмосферу, прочувствовал эту ситуацию. И тогда у него получится это все положить на доску. Если человек это не прочувствует — у него не получится икона, а получится изображение», — уточнил ректор академии.

Протоиерей Александр проводит экскурсию:

«Вы видите вокруг витражи. Все это поднимается, открывается, есть и такой спектр света. Есть и свет искусственный — специальный для того, чтоб было написание икон. Мы будем смотреть по мере постепенного взаимодействия, когда студенты начнут здесь трудиться. Мы выстроим направление под их творческую деятельность».

Для работы выпускников и студентов-иконописцев отвели несколько помещений на третьем ярусе храма. Там смогут разместить до 30 рабочих мест.

«Мы видим здесь еще одну мастерскую, которая позволит нашим студентам заниматься, здесь очень теплое помещение. Созданы все условия для творческой созидательной иконописной деятельности», — продолжил настоятель храма.

Как признаются сами студенты, для создания иконы нужна особая атмосфера — такая может быть только в храме. К рабочему процессу нужно также серьезно подготовиться.

«Нужно ходить в храм, участвовать в таинствах. Должно быть молитвенное состояние. Икону просто так технически сложно написать. Нужно доверять Богу в этом процессе. Потому что технически можно делать все правильно, но образ не состоится», — объяснила Панкратова.

«Один из первых этапов — это, естественно, погружение в образ. [Достижение] своего внутреннего понимания того, что тебе необходимо написать икону. Ты углубляешься и стараешься не обращать внимание на что-то другое, на какие-то мирские вещи. И начинаешь непосредственно приступать к картону, к доске и дальше», — делится выпускница академии Соломия Гончар.

«Художник-иконописец должен молиться, поститься, должен быть наполнен духовной жизнью храма и общины. И я уверена, что иконы, которые будут писаться в иконописной мастерской, которая создана совместно с академией Матусовского на базе храма «Умиление», — эти иконы будут очень знаковыми. И о них будут знать не только на территории республики, но и России и других стран», — дополнила Феденко.

Несмотря на то, что ремонтные работы в самом разгаре, на базе храма уже создаются иконы.

«У нас весь иконостас — это была коллективная работа, работали практически все студенты. Но непосредственно моя работа — это икона Архангела Гавриила. Начали с того, что у нас есть техническая сторона — мы грунтуем доски, шлифуем, наносим рисунок. И после рисунка идет роскраш цветом — это натуральные краски, которые мы изготавливаем сами — на яичном желтке смешиваются пигменты. Сложный процесс», — рассказала Анна Панкратова.

По замыслу авторов проекта, это пространство станет не только рабочей зоной для иконописцев, но и объединит единомышленников.