Матвиенко назвала умершего актера Ланового редким талантом и настоящим патриотом

Москва, 29 января. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования по факту кончины актера Василия Ланового. Сенатор назвала его смерть невосполнимой утратой для сферы культуры.

В телеграмме театру имени Евгения Вахтангова она подчеркнула, что актер обладал ярким и редким талантом, отличался не только своим обаянием, но и настоящим патриотизмом. Его гражданственности стала отличным примером для поклонников.

Говоря о творческой карьеры, Матвиенко напомнила о десятках лент с участием Ланового, который вошли в золотой фонд российского искусства. Сенатор также напомнила о преданности актера, ведь в театре имени Евгения Вахтангова он проработал более 60 лет.

Матвиенко добавила, что светлая память об артисте и наставнике навсегда останется в сердцах близких и поклонников.

Актер Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет. Соболезнование в связи с его смертью выразил президент РФ Владимир Путин, сообщал ФАН.