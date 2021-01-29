Экономист рассказала ФАН, насколько вырастут цены на бензин в 2021 году

Розничные цены на бензин в текущем году вырастут темпами, почти аналогичными темпам инфляции в 2020 году, примерно на 3–3,5%. Такое мнение в комментарии ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Стабилизация цен

Российские нефтяные компании собираются нарастить выпуск и запасы бензина. Такая мера даст возможность стабилизировать розничные цены на топливо. Такое заявление сделал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский по итогам заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

«ФАС совместно с Минэнерго и представителями компаний согласовали ряд мер, направленных на исключение возможности изменения топливных цен выше уровня инфляции. Среди этих мер — увеличение производства, повышение запасов топлива на НПЗ и активная продажа продукции на бирже», — заявил он.

Кроме того, Шаскольский подчеркнул, что в России нет предпосылки для роста розничной стоимости бензина, так как позиция нефтяников по этому вопросу достаточно корректная.

В пределах инфляции

Как отметила Наталья Мильчакова, в России механизм демпфера, разработанный для целей стабилизации цен на бензин и другие виды моторного топлива, заключается в том, что при высоких ценах на нефть нефтяные компании получают компенсации из бюджета, чтобы не повышать цены для потребителей, а при низких — наоборот, сами перечисляют в бюджет свои сверхприбыли. Демпфер — фактически это «отрицательный акциз».

«Стабилизация цен на топливо важна, чтобы обеспечить баланс интересов потребителей и производителей, сделать формирование цен более понятным и прозрачным, не допустить резких скачков цен как в сторону роста, так и обвала. Важно, чтобы не повторилась ситуация мая-июня 2018 года, разогнавшая рост розничных цен на бензин, после которой и появился демпфирующий механизм, позволяющий стабилизировать рынок и сглаживать преимущественно рост цен», — пояснила Наталья Мильчакова.

По ее словам, в 2020 году удалось не допустить резкого повышения цен на бензин, в среднем розничные цены на бензин автомобильный, по данным Росстата, выросли только на 2,5%, почти вдвое ниже темпов инфляции потребительских цен. Для сравнения: в 2019 году рост цен на бензин составил 4,3%, обогнав рост инфляции.