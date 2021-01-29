США не выполнили обязательства по уничтожению запасов химоружия

Москва, 29 января. США остались единственным участником Конвенции о запрещении химического оружия, которые не выполнили обязательства по уничтожению запасов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Москва призывает Вашингтон завершить программу ликвидации химоружия и перестать безосновательно упрекать Россию по этому вопросу. РФ полностью ликвидировала запасы боевых отравляющих веществ, что подтверждено ОЗХО. Однако США, которые не выполнили эти обязательства, продолжают спекуляции в отношении Москвы.

«Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами», — сказал Анатолий Антонов.

Россия готова к диалогу с США для «прояснения истины» и настаивает на выполнении обязательств Вашингтоном, уточнил посол.

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