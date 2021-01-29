Вице-премьер ПНС Майтыг встретился с главой Минпромторга РФ в Москве

Москва, 29 января. Заместитель главы Президентского совета Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтыг прибыл в столицу России с рабочим визитом, пишет издание Al Saaa 24.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров встретил высокопоставленного гостя, приехавшего в составе делегации из североафриканского государства. Во время переговоров стороны обсудили ряд вопросов, касающихся промышленного сектора, особенно проекты, которые будут реализованы при участии российских компаний в сферах электроэнергии и инфраструктуры, а также инвестиции в области здравоохранения.

Представители Москвы и Триполи также подтвердили намерение работать над развитием аспектов сотрудничества в интересах двух дружественных стран.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что ливийская делегация из Бенгази прибыла в Россию с рабочим визитом.