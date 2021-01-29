Коуч Ольга Матвеева дала женщинам совет, как приблизить заветное замужество

Сколько женщин, столько и разных причин одиночества, просто потому что каждая женщина является представителем своей родовой системы. И в каждой родовой системе есть свои особенности, связанные с замужеством. Но, безусловно, можно объединить и укрупнить причины и способы выхода из них, чтобы приблизить заветное замужество. Об этом в комментарии ФАН рассказала специалист глубинной системы развития (GSR), коуч Ольга Матвеева.

«Есть родовой уровень нарушений. Научным путем доказано, в 70% случаев на нас влияет родовая память наших предков. Наши пра-пра-прадедушки и бабушки прошли опыт военного времени, потерь супругов, детей, голода, бомбежек, — одним словом, жесточайшей боли. От войны остался страх продолжения рода, возобновления потомства, страх не выкормить, не спасти, не поставить на ноги. И эти внутренние бессознательные программы с каждыми рожденными женщиной или мужчиной передаются из поколения в поколение. Суть, основа у всех одинаковая, а установки у каждого индивида, рожденного в своей родовой системе, разные», — пояснила Ольга Матвеева.

По ее словам, даже если рождаются близнецы, они внутри будут абсолютно разными личностями. Сколько примеров, когда однояйцевые близнецы абсолютно похожи, а характеры разные. У каждого из них есть свой набор паттернов поведения и родовых сценариев.

Итак, первая причина одиночества — это родовая память предков, передающаяся из поколения в поколение и бессознательно отражающаяся на поведении женщины. Нарушения в страхе: страх не выбрать верного партнера, что он погибнет, уйдет, бросит ее, и она с потомством останется одна. Или страх, что она не реализована, что недостаточно хороша, что не будет соответствовать партнеру, страх не обеспечить себе и потомству должное будущее», — добавила Ольга Матвеева.

«В основе этих страхов у каждого человека лежит целый синтез нарушений безопасности. Они лежат очень глубоко. Вовне это может проявляться тем, что женщина ходит на курсы, учится флирту, знакомству. На сайте знакомств висит ее анкета, но каждый раз партнер как будто не соответствует какому-то ее внутреннему образу. Это еще одна из причин, по которой женщина не может определиться с партнером в реальном мире и увидеть в нем свой идеал. Из-за системы нарушений у человека может оказаться много фантазий относительно собственного партнера. Есть идеальная картинка, и мы ее пытаемся искать во внешнем мире, искать того, кто будет ей соответствовать. Здесь срабатывает уровень нарушений целой семьи, в которой человек родился и воспитывался», — рассказала Ольга Матвеева.

Почему появляется эта идеальная картинка? По мнению специалиста, из-за собственных внутренних дефицитных состояний: «недолюбленности» девочки в детстве, «некрасивости» и критики со стороны друзей или иного значимого окружения, например.

«Эти отрицательные аспекты формируют фантазию или желание, что когда-нибудь из гадкого утенка девушка превратится в лебедя. И тогда идеальный партнер точно ее увидит, встретит, узнает, почувствует, приедет на белом мерседесе или на белом коне», — добавила Ольга Матвеева.

Ориентируясь на эту внутреннюю идеальную картинку, в 99% случаев женщина разочаровывается, ошибается — либо на стадии первичного знакомства, либо на стадии отношений. Почему? Потому что нам сложно принять реальность, очень сложно увидеть то, какой человек на самом деле, из каких привычек он состоит, плохих и хороших, и принять его таким, какой он есть. Почему? Потому что в первую очередь мы сами не принимаем себя такими, какие мы есть. Мы стараемся во время знакомства идеализировать свой образ и показывать себя только с хорошей стороны. Потом наступают серьезные отношения с совместным бытом, которые могут не перейти в стадию брака, серьезности, уверена Ольга Матвеева.

«Потому что идеальная картинка избранника, которую культивировала в себе женщина, разбивается о быт, и, соответственно, женщина разочаровывается. Чтобы этого не происходило, необходимо, чтобы женщина научилась видеть и признавать себя такой, какая она есть, и принимать мужчину со всеми его достоинствами и недостатками. Потому что это адекватно: у каждого человека есть плюсы и минусы. Желание изменить человека, чтобы он соответствовал чьим-то ожиданиям — ограничивающее убеждение», — пояснила Ольга Матвеева.

По ее мнению, идеальный вариант — если женщина открыта себе, своим поступкам, поведению, стратегиям. Она их каждый день улучшает, занимается самореализацией, самообразованием, становится целостной личностью. Не чьей-то половинкой, а полноценной единицей, которая в какую-то минуту отыгрывает роль матери, в какую-то — дочери, в другую — подруги, жены, сотрудника.

«В поисках внутренних ограничивающих убеждений и корней наших сценариев очень хорошо помогает глубинная система развития, которая работает с нашим подсознанием и позволяет убирать паттерны и сценарии на уровне 7–8 поколения вглубь, когда человек даже не знаком с этими предками и ничего о них не знает. На практике техника выстроена таким образом, что опытный специалист помогает клиенту убрать ограничивающие установки вроде «я буду плохой женщиной, плохой мамой, мужчина меня бросит, я не буду ему соответствовать», в общем, все страхи и аспекты, связанные с отношениями мужчины и женщины. А это одна из самых сложных тем в социальном поле», — добавила Ольга Матвеева.

По ее словам, ресурсные и долгие отношения возможны только тогда, когда оба человека постоянно занимаются саморазвитием, меняются. Когда и в горе, и в радости, как говорится, в счастье и в беде люди адекватно воспринимают то, что другой человек может быть слабым, может заболеть, может не быть 24/7 веселым и отзывчивым. Что у психики бывают разные состояния: повышенное количество ресурса, эмоций, настроения, и пониженное.