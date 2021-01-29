Фильм Кончаловского попал в лонг-лист номинантов на премию «Оскар»

Москва, 29 января. Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» попал в лонг-лист номинантов на американскую кинопремию «Оскар».

В списке Американской академии кинематографических искусств и наук 92 фильма. Шорт-лист — перечень 15 картин, которые продолжат борьбу за «Оскар» – объявят 9 февраля.

Исторический художественный фильм посвящен событиям в Новочеркасске, произошедшим в 1962 году. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая — супруга Кончаловского, передает «Мир 24».

Фильм вышел в прокат 12 ноября 2020 года. Картину включили в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля, она завоевала специальный приз жюри. Кроме того, Кончаловский получил премию «Золотой орел» в номинации «Лучший режиссер».