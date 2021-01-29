Психолог рассказала, как можно определить перспективность отношений

Казалось бы, ваши отношения продолжаются далеко не первый день, но вы не можете с уверенностью сказать о том, что все знаете друг о друге. В качестве ответа на этот вопрос психолог Анна Неги в комментарии ФАН привела несколько признаков, которые помогут разобраться во многих проблемах.

Отсутствие эмоционального контакта

Для нас не секрет, что любящие сердца стараются делиться своими переживаниями, значимыми моментами из жизни. Однако, когда этого не происходит, стоит задуматься. Это плохой знак, уверена психолог.

«У всех есть насыщенные делами дни, но если у мужчины нет времени написать сообщение или совершить непродолжительный звонок, значит, этот человек несерьезно относится к планам на серьезные отношения. То же самое касается и женщины», — пояснила Анна Неги.

Стиль свиданий

Предположим, перед встречей мужчина сообщает вам о заранее подготовленных местах рандеву, не придавая значения вашему желанию. К примеру, он говорит, что сегодня вы идете в театр, а завтра на концерт или выставку, ставя перед фактом, без права выбора.

«Не стесняйтесь четко изложить свою позицию, предпочтения. Если это не дало результатов, не стоит завязывать с этим человеком серьезных отношений», — считает психолог.

Сознательное дистанцирование

Простая, с одной стороны, ситуация: вы ходите в гости друг к другу на протяжении нескольких месяцев, но за это время в ваших квартирах до сих пор не появляются личные вещи партнера (например зубная щетка или парфюм).

«Есть знак и похуже: вы забыли у своего спутника дома какую-нибудь деталь гардероба или аксессуар, и он старается как можно быстрее вам эту вещь вернуть», — добавила Анна Неги.

Взаимопомощь

Безусловно, каждая любящая душа готова прийти на помощь в сложной ситуации.

«Но если проблема не катастрофическая, а, скажем так, вызывающая сложности: поломка компьютера, дверного замка, розетки и так далее, и при этом мужчина, обладая возможностями и навыками, не стремится быть джентльменом, а советует обратиться к мастеру, это дурной знак. Ведь в идеальных отношениях мы готовы не просто прийти на помощь, но и не считаем зазорным попросить ее», — пояснила психолог.

Даже если мужчина профан в каком-либо вопросе, уверена специалист, он хотя бы постарается принять участие, а не будет переводить стрелки.

Анна Неги рекомендует не делать поспешных выводов, даже если в ваших отношениях нашелся один из вышеперечисленных пунктов. Постарайтесь посмотреть на эту ситуацию взвешенно, поговорить, и вполне возможно, что все ваши опасения рассеются. Не ищите повод, старайтесь отыскать возможность, и все будет хорошо.