Новейший «Корнет-Д1» в скором времени поступит на вооружение ВДВ

Москва, 29 января. Испытания авиадесантируемого самоходного противотанкового ракетного комплекса (СПТРК) «Корнет-Д1» близятся к завершению, сообщают СМИ.

Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что разработка новейшего ракетного комплекса на шасси боевой машины десанта БМД-4М в скором времени закончится, передают РИА Новости.

«Это принципиально новый комплекс — от штатного, стоящего на вооружении комплекса «Корнет», в нем осталась только система управления ракетой в полете. «Корнет-Д1» для ВДВ размещается на шасси БМД-4М, что обеспечивает его авиадесантирование с помощью штатных средств, разработанных ранее для БМД-4М», — пояснил Оздоев.

В оснащение боевой машины нового ракетного комплекса входят две автоматизированные пусковые установки с отдельными телетепловизионными прицелами, благодаря которым наводчик может и днем, и ночью обстреливать две цели одновременно. Также на установке есть автомат сопровождения, наводящий на цель ракеты без оператора.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила о разработке нового российского истребителя дальнего перехвата МиГ-41, который станет самым уникальным в мире.