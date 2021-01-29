Япония поддержит здравоохранение Украины 1,91 млн долларов в период пандемии

Токио, 29 января. Правительство Японии планирует оказать материальную поддержку Украине в виде гранта размером в 200 миллионов иен (1,9 млн долларов) для поддержки системы здравоохранения в период пандемии COVID-19.

Выделенные средства, как сообщает Министерство иностранных дел Японии, должны пойти и на медицинское оборудование. Этот план внесет «вклад в укрепление системы здравоохранения и контроля за инфекционными заболеваниями» на Украине.

«В частности, речь идет об обеспечении медицинским оборудованием, таким как МРТ», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа в размере 300 млн долларов. Кредит пойдет на финансирование программы социальной помощи на фоне последствий пандемии.