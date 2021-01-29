Названы главные женщины в жизни Василия Ланового

Москва, 29 января. За артистом Василием Лановым благодаря ролям в кино закрепился статус дамского угодника. Известно, что сердце звезды кино было занято пять раз.

В юные годы Лановой был романтичным молодым человеком и умел галантно ухаживать. Когда он учился в театральной студии, артист познакомился с девушкой по имени Лидия. Он проявлял знаки внимания, но любовная история не переросла во что-то серьезное.

Одной из главных женщин народного артиста в молодости была балерина Галина Уланова. Они встретились на вечеринке у знакомых. Сперва артист не обратил внимания на балерину, но к концу вечера он был очарован ею. До конца жизни звезда выделяла артиста среди своих почитателей, но, как оказалось, между Галиной и Василием были дружеские чувства. Хотя позднее Василий Семенович признался, что до беспамятства любил балерину.

Первой женой стала сокурсница Ланового по Щукинскому театральному училищу Татьяна Самойлова. Они поженились в 1955 году, но прожить в браке долгую и счастливую жизнь им не удалось. Спустя три года супруги развелись. По словам Самойловой, причиной стали их графики — востребованного артиста практически не было дома.

После неудачного брака Василий Семенович не побоялся вступить в брак вновь. Новой спутницей жизни артиста стала Тамара Зяблова, актриса и режиссер. Они прожили в браке счастливые десять лет (с 1961 по 1971 год). Они могли быть вместе еще долгие годы, но разрушила их счастье автокатастрофа, в которую попала Тамара.

Третьей женой артиста стала Ирина Купченко, с которой он прожил с 1972 года и до конца своих дней. В этом браке у звезды родились двое детей — сыновья Александр и Сергей. Супруги были вместе и в жизни, и на сцене. На пути звезд выпали серьезные трудности, например, смерть младшего ребенка, которую им удалось пережить.

Василия Ланового не стало 28 января. Ему было 87 лет. Народный артист СССР скончался в реанимации, куда его перевели из-за ухудшения самочувствия на фоне COVID-19.